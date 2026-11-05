Акции бигтехов подскочили после выборов в США — инвесторы увидели спасительный тормоз для ИИ-гонки

Сегодня, 4 ноября 2026 года, акции крупнейших американских технологических компаний резко выросли на фоне результатов промежуточных выборов в Конгресс США. Инвесторы рассчитывают, что переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии приведёт к замедлению расходов на ИИ и остановит бесконечное кредитование строительства новых ЦОД.

Обозначившаяся перспектива, которая начала проявлять себя ещё с раннего утра в США, оказалась неожиданно благоприятной для крупнейших технологических корпораций, которые в последние годы направляли сотни миллиардов долларов на расширение вычислительных мощностей. Эти деньги уходили на новые дата-центры и искусственный интеллект как в бездну. Кредитование ставило техногигантов в зависимое положение и оборачивалось снижением прибыли. Если это «безумие» остановить, как считают инвесторы и как показали сегодняшние биржевые торги, то акционеры останутся в выигрыше.

К полудню в США (к 20:00 по московскому времени) наибольший рост среди крупных компаний показали Amazon — около 8,3 % и Apple — почти 7 %. Акции Microsoft, Alphabet и Meta✴ подорожали на 2–7 %. По оценке Reuters, при сохранении динамики совокупная рыночная капитализация пяти компаний до закрытия биржи может увеличиться более чем на $750 млрд. Bloomberg ещё смелее в своих оценках, ожидая рост в районе $1 трлн. Одновременно акции операторов инфраструктуры искусственного интеллекта, включая Applied Digital и IREN, подешевели на 6–13 %. Инвесторы опасаются, что ограничения на строительство ЦОД осложнят реализацию их проектов, многие из которых финансируются за счёт заимствований.

Причина такой неоднозначной реакции заключается в масштабах инфраструктурных инвестиций. По оценкам аналитиков, крупнейшие технологические компании планируют направить на капитальные затраты более $740 млрд в 2026 году против примерно $400 млрд годом ранее. В частности, Amazon подтвердила прогноз капитальных затрат на уровне около $220 млрд за год, а Meta✴ оценивает их в $135–145 млрд. При этом рост расходов сопровождается опасениями по поводу наличия свободных средств и необходимости привлекать дополнительное финансирование. Вместе с тем спрос на вычислительные мощности остаётся высоким, например, AWS сообщила о росте выручки на 39 % в третьем квартале 2026 года.

Особое значение для инвесторов имеет Техас, на который, по оценкам аналитиков, может приходиться около 25–30 % будущих мощностей американских ЦОД. Победившая на выборах губернатора штата демократ Джина Инохоса (Gina Hinojosa) выступает за мораторий на строительство новых центров обработки данных до введения дополнительных правил регулирования. Это создаёт неопределённость для проектов Microsoft, Google и Meta✴, уже развивающих инфраструктуру в регионе. Впрочем, контроль над законодательным собранием Техаса остаётся у республиканцев, и ясности относительно способности вновь избранного губернатора остановить этот процесс нет.

Таким образом, фактический рост котировок отражает прежде всего изменение ожиданий инвесторов, а не сокращение уже объявленных инвестиционных программ. Предположение о том, что политическое давление приведёт к замедлению строительства ЦОД и уменьшению капитальных затрат технологических гигантов, пока остаётся лишь предположением. Более того, демократический контроль над Конгрессом сам по себе не означает автоматического введения общенационального запрета на строительство таких объектов. А ещё есть Китай, где занятые в сфере ИИ компании даже не думают останавливаться.