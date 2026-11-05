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Для NPU нашлось полезное применение: его научили отрисовывать интерфейс Windows 11 вместо GPU — пока получается не очень быстро

Разработчики из группы Labscommunity создали экспериментальный драйвер npu-driver, который позволяет Windows 11 отрисовывать рабочий стол с помощью нейропроцессора (NPU) вместо графического процессора (GPU). Частота обновления картинки пока составляет всего 2–3 Гц, но разработчики поставили цель довести этот показатель до 30 Гц.

Источник изображения: labscommunity/GitHub

Источник изображений: labscommunity/GitHub

Драйвер способен отображать не только сам рабочий стол, но и окна приложений, включая «Блокнот» и браузер Microsoft Edge. При возникновении ошибки или по запросу пользователя он автоматически переключает отрисовку обратно на GPU. При этом приложениям и системе компоновки изображения не требуется знать, какой именно процессор выполняет эту работу.

Labscommunity объясняют интерес к проекту тем, что современные ноутбуки оснащаются NPU, которые зачастую простаивают, пока GPU отвечает за отображение рабочего стола, работу браузера и выполнение локальных ИИ-моделей.

Эксперимент уже позволил снизить загрузку видеокарты при обработке трёхмерной графики с 3,4 до 0,6 %, высвободив часть её ресурсов для других задач, в том числе для запуска ИИ-моделей.

На текущий момент npu-driver остаётся исследовательским прототипом, а не готовым продуктом. Тесты проводятся на ноутбуке с процессором Intel Panther Lake, оснащённым NPU пятого поколения с производительностью 45–50 TOPS. Исходный код опубликован на GitHub под лицензией Apache 2.0, которая даёт пользователю право использовать программное обеспечение для любых целей.

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Теги: windows 11, npu, операционная система
windows 11, npu, операционная система
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