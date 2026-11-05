Для NPU нашлось полезное применение: его научили отрисовывать интерфейс Windows 11 вместо GPU — пока получается не очень быстро

Разработчики из группы Labscommunity создали экспериментальный драйвер npu-driver, который позволяет Windows 11 отрисовывать рабочий стол с помощью нейропроцессора (NPU) вместо графического процессора (GPU). Частота обновления картинки пока составляет всего 2–3 Гц, но разработчики поставили цель довести этот показатель до 30 Гц.

Драйвер способен отображать не только сам рабочий стол, но и окна приложений, включая «Блокнот» и браузер Microsoft Edge. При возникновении ошибки или по запросу пользователя он автоматически переключает отрисовку обратно на GPU. При этом приложениям и системе компоновки изображения не требуется знать, какой именно процессор выполняет эту работу.

Labscommunity объясняют интерес к проекту тем, что современные ноутбуки оснащаются NPU, которые зачастую простаивают, пока GPU отвечает за отображение рабочего стола, работу браузера и выполнение локальных ИИ-моделей.

Эксперимент уже позволил снизить загрузку видеокарты при обработке трёхмерной графики с 3,4 до 0,6 %, высвободив часть её ресурсов для других задач, в том числе для запуска ИИ-моделей.

На текущий момент npu-driver остаётся исследовательским прототипом, а не готовым продуктом. Тесты проводятся на ноутбуке с процессором Intel Panther Lake, оснащённым NPU пятого поколения с производительностью 45–50 TOPS. Исходный код опубликован на GitHub под лицензией Apache 2.0, которая даёт пользователю право использовать программное обеспечение для любых целей.