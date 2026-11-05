ChatGPT получил возможность создавать анимированные файлы GIF по текстовому запросу или фотографии, загруженной прямо в интерфейс чат-бота в качестве образца. Можно редактировать скорость анимации, а также изменять отдельные кадры.

Поддержка генерации анимированных GIF появилась с запуском новой модели OpenAI Images 2.6. Пользователи могут регулировать скорость анимации, редактировать отдельные кадры из набора и делиться готовыми файлами GIF с другими. Ранее ChatGPT не позволял создавать GIF за один шаг. В качестве примера компания показала, как искусственный интеллект генерирует анимацию в ответ на запрос про танцующего кота. Система предложила пользователю возможность изменять скорость воспроизведения и просматривать анимацию по кадрам.

Помимо функции создания GIF, новая модель Images 2.6 обеспечивает более быструю генерацию изображений в ChatGPT. Сейчас пользователи сервисов OpenAI генерируют более 4 млрд изображений в неделю в ChatGPT и через API. Только в сентябре компания сообщала о показателе в 3 млрд в неделю. Обновление Images 2.6 выходит для всех пользователей ChatGPT и Codex в веб-версии, в приложениях для настольных ПК и для мобильных устройств. Компания также развернула через API доступ к версиям GPT-Image-2.6 Flare и Sunburst. Первая генерирует изображения всего за шесть секунд, а вторая предлагает более высокое качество.