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ChatGPT научился генерировать гифки — из картинок или по описанию

ChatGPT получил возможность создавать анимированные файлы GIF по текстовому запросу или фотографии, загруженной прямо в интерфейс чат-бота в качестве образца. Можно редактировать скорость анимации, а также изменять отдельные кадры.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Поддержка генерации анимированных GIF появилась с запуском новой модели OpenAI Images 2.6. Пользователи могут регулировать скорость анимации, редактировать отдельные кадры из набора и делиться готовыми файлами GIF с другими. Ранее ChatGPT не позволял создавать GIF за один шаг. В качестве примера компания показала, как искусственный интеллект генерирует анимацию в ответ на запрос про танцующего кота. Система предложила пользователю возможность изменять скорость воспроизведения и просматривать анимацию по кадрам.

Помимо функции создания GIF, новая модель Images 2.6 обеспечивает более быструю генерацию изображений в ChatGPT. Сейчас пользователи сервисов OpenAI генерируют более 4 млрд изображений в неделю в ChatGPT и через API. Только в сентябре компания сообщала о показателе в 3 млрд в неделю. Обновление Images 2.6 выходит для всех пользователей ChatGPT и Codex в веб-версии, в приложениях для настольных ПК и для мобильных устройств. Компания также развернула через API доступ к версиям GPT-Image-2.6 Flare и Sunburst. Первая генерирует изображения всего за шесть секунд, а вторая предлагает более высокое качество.

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Теги: openai, gif, ии
openai, gif, ии
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