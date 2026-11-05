Apple разрешила себе проверять файлы в iCloud, которыми пользователи делятся по ссылке

С выходом обновления iOS 27.3 компания Apple начнёт проверять доступные по внешним ссылкам объекты в iCloud на предмет наличия «вредоносных материалов». Компания не уточнила ни механизмы этой проверки, ни то, что подразумевается под таким контентом.

«Когда вы предоставляете доступ к объекту iCloud всем, у кого есть ссылка, в версиях 27.3 и более поздних для iOS, iPadOS, macOS и visionOS, этот контент становится доступным для Apple с целью проверки на наличие вредоносных материалов», — гласит документ, опубликованный в разделе поддержки на сайте Apple. Кроме того, установка доступа в режиме «Всем, у кого есть ссылка» означает, что соответствующие данные больше не защищаются сквозным шифрованием.

Что именно подразумевается под «вредоносными материалами», в компании не уточнили. Нововведение, очевидно, стало ответом Apple на призывы общественности принять более жёсткие меры в отношении материалов противозаконного характера, которые могут храниться в iCloud. Apple оставила за собой право «перемещать, отклонять, изменять, удалять или уничтожать» любые вредоносные материалы, которые пользователь попытается загрузить. Компания также заявила о возможности блокировать или отключать учётные записи или препятствовать созданию новых аккаунтов или «при необходимости» привлекать правоохранительные органы.

Ранее компания выпустила первые бета-версии обновлений 27.3 своих систем, предназначенные для разработчиков. Общедоступная версия iOS 27.3 запланирована к выпуску на декабрь.