Apple открыла Siri AI доступ к сторонним приложениям

Помощник с искусственным интеллектом Apple Siri получил возможность выполнять действия в сторонних программных продуктах. Накануне Apple выпустила предварительную версию обновления iOS 27.3, с которым разработчики приложений получили возможность интегрировать в них поддержку Siri.

Голосовой ассистент может обращаться к личным данным пользователя, обрабатывать запросы на естественном языке и учитывать выводимую на экран информацию для выполнения поставленных задач. Дебютировала функция «Навыки приложений» (App skills) — сторонние разработчики могут создавать такие навыки, объединяя несколько отдельных операций в действие. Пользователям не обязательно будет указывать в запросе приложение, если оно активно на данный момент и открыто на экране, или если диалог с Siri уже ведётся в контексте этого программного решения.

«Например, пользователь может заказать поездку через соответствующий сервис, отслеживать её статус в реальном времени, а затем изменить точку посадки, просто сказав: „Siri, поменяй адрес посадки на новый“», — пояснили в Apple. Ранее сторонним разработчикам был доступен лишь ограниченный набор подобных функций.

Расширенную поддержку Siri получили собственные приложения Apple, в том числе «Календарь», «Файлы», Finder, «Дневник», «Почта», «Карты», «Сообщения», «Музыка», «Заметки», «Фото», «Просмотр», «Напоминания», Safari, «Команды» и «Погода». «Пользователи могут, например, найти кофейню, в которой были на прошлой неделе, или отправить в архив файлы, которые не открывались больше года», — рассказала Apple. Наконец, пользователи всегда могут уточнить у Siri, какие действия она способна выполнять в том или ином приложении.