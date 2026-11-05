Китайские спекулянты, которые запаслись первыми экземплярами Apple iPhone Duo в надежде на крупную прибыль, столкнулись с серьёзными убытками. На вторичном рынке цены на устройство рухнули значительно быстрее, чем ожидалось.

Продажи iPhone Duo начались около двух недель назад. Многие перекупщики приобретали устройства по завышенным ценам или крупными партиями, рассчитывая, что дефицит на старте продаж поможет продать их с большой наценкой, как это бывало при запуске флагманских моделей предыдущих поколений. Но расчёт не оправдался: как только смартфоны попали в руки покупателей, спрос на них быстро пошёл на спад.

Ситуация резко изменилась, говорят продавцы в Китае. Интерес к iPhone Duo снизился из-за проблем с шарниром и сырого ПО. Цены на вторичном рынке рухнули, превратив товар, который должен был принести прибыль, в источник убытков, причём почти по каждому экземпляру. Практически все занимающиеся iPhone Duo перекупщики сейчас несут потери, сообщил один из продавцов в торговом центре Yigao Digital City в Ханчжоу. Некоторые наиболее опытные предприниматели потеряли на своих запасах десятки и даже сотни тысяч юаней. Счастливчиками в нынешних условиях считаются те, кому удаётся выйти хотя бы в ноль.

Информация о новых устройствах распространяется в соцсетях и профильных обзорах практически мгновенно, и прежние информационные разрывы, которые помогали перекупщикам зарабатывать на дефиците, по сути, исчезли. Предложение увеличилось быстрее, чем предполагалось, что ещё сильнее сократило возможности для значительных наценок. Завышенная начальная цена первоначально ограничила круг реальных покупателей, и как только схлынула первая волна любопытства, спрос на вторичном рынке практически сошёл на нет.

Перекупщики, которые считали iPhone Duo беспроигрышным вариантом заработать на дефиците, теперь поплатились за это. В современных условиях прозрачного цифрового рынка закупки спекулянтов сопряжены с гораздо более высокими рисками, чем раньше.