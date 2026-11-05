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Приложение Xbox для ПК стало запускаться на 60 % быстрее, а сервис Xbox Cloud Gaming получил новый интерфейс

Microsoft представила обновленное приложение Xbox для Windows, которое, по результатам внутренних испытаний компании, запускается до 60 % быстрее прежней версии. Одновременно разработчики переработали интерфейс облачного сервиса Xbox Cloud Gaming для браузеров, телевизоров и гарнитур виртуальной реальности.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Изменения уже начали получать участники программы Xbox Insider. Помимо ускоренного запуска, Microsoft обещает сократить время загрузки разделов Home, Store и Game Pass до 50 %, а открытия внутренних окон — до 65 %. Результаты зависят от конфигурации компьютера, скорости интернет-соединения и других условий, поэтому фактический прирост производительности может отличаться.

В приложении изменили структуру игровой библиотеки. Навигация стала проще, появились дополнительные фильтры и инструменты сортировки. Разработчики также обновили карточки игр, главный экран, настройки и анимацию переходов между разделами.

Социальные функции теперь находятся в основном меню. Пользователь может быстрее посмотреть, во что играют друзья, начать переписку или присоединиться к голосовому чату. Поиск тоже переработали: он позволяет находить игры, включая установленные на компьютере, дополнения и других пользователей Xbox.

Отдельное обновление подготовлено для браузерной версии Xbox Cloud Gaming. В ней появилась вкладка Library, объединяющая приобретенные игры с проектами, доступными по подписке Xbox Game Pass. Библиотеку можно сортировать по жанрам, времени последнего запуска и поддерживаемым способам управления.

Для больших экранов предусмотрен специальный режим отображения, позволяющий разместить больше элементов интерфейса. Пользователям также предложили светлую и темную темы оформления, а для людей с особенностями зрения — пять дополнительных вариантов с повышенной контрастностью.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Обновленный веб-интерфейс Microsoft начала тестировать еще в начале 2026 года. В ближайшие недели он станет доступен более широкой аудитории. Опробовать изменения раньше можно через сайт play.xbox.com.

Аналогичное оформление постепенно появится в приложениях Xbox Cloud Gaming для совместимых телевизоров и VR-гарнитур. Компания не собирается полностью унифицировать расположение элементов на разных устройствах: интерфейс будет учитывать особенности экранов и способы управления.

Microsoft последовательно сближает возможности Xbox на компьютерах и консолях. Весной компания распространила на ПК с Windows 11 полноэкранный «режим Xbox», рассчитанный на управление геймпадом. Теперь разработчики занялись скоростью работы и навигацией в приложении. Сроки выхода обновленной версии Xbox для всех пользователей Windows пока не объявлены.

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Теги: microsoft, xbox, windows 11
microsoft, xbox, windows 11
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