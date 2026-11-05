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Apple удвоит поставки MacBook Neo в 2027 году — бюджетный ноутбук оказался хитом

Компания Apple рассчитывает значительно увеличить поставки ноутбуков семейства MacBook Neo в 2027 году на фоне успешного старта этой модели. Компания прогнозирует увеличить продажи на 16 млн устройств, а это вдвое превысит объём поставок 2026 года.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как сообщает AppleInsider, поставщики уже получили от Apple соответствующий прогноз отгрузок. При этом сравнение не совсем равнозначное, так как MacBook Neo поступил в продажу в начале марта 2026 года, поэтому показатель за этот год охватывает только десять месяцев, тогда как прогноз на 2027 год был рассчитан на все 12 месяцев.

Первый MacBook Neo оказался неожиданно востребованным. Генеральный директор Apple, на тот момент Тим Кук (Tim Cook), назвал неделю, когда был выпущен бюджетный ноутбук, «лучшей неделей запуска в истории компании среди покупателей, впервые приобретающих Mac».

Из-за высокого спроса Apple пришлось вдвое увеличить производство, а поставщики ускорили в мае выполнение дополнительных заказов. Эта модель также помогла Apple увеличить поставки компьютеров на 13 % в годовом выражении во втором квартале, несмотря на общий спад глобальных продаж ПК.

MacBook Neo 2, по предварительным данным, появится в первой половине 2027 года. Ожидается, что модель получит процессор A19, а объём оперативной памяти может вырасти с 8 до 12 Гбайт. Кроме того, Apple рассматривает возможность расширить палитру доступных цветов.

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Теги: apple, macbook neo, ноутбуки
apple, macbook neo, ноутбуки
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