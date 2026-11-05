Всё-таки «Тарков» в космосе: Никита Буянов подтвердил связь Fragmentary Order и Escape from Tarkov

С самого анонса научно-фантастического сетевого шутера Fragmentary Order фанаты творчества Battlestate Games в шутку называли игру «Escape from Tarkov в космосе» и, как выяснилось, всё это время были недалеки от истины.

Напомним, Fragmentary Order создаётся коллективом ветеранов игровой индустрии и кинопроизводства Rant Gaming Studios под руководством главы Battlestate Games и создателя Escape from Tarkov Никиты Буянова.

События Fragmentary Order разворачиваются в 2251 году, когда все войны ведутся удалённо. Игрокам предстоит взять под контроль дистанционно управляемых клонов и отправлять их в зоны боевых операций по всей Солнечной системе.

Как сообщил Буянов вслед за вчерашней геймплейной презентацией, Fragmentary Order является частью вселенной Escape from Tarkov. Руководитель также подтвердил, что покупка набора Prime Batch гарантирует доступ к финальной игре.

Основной упор в Fragmentary Order сделан на PvP, но появится и PvE-составляющая. По словам Буянова, на этот раз она будет интегрирована в основную игру. Как именно, разработчик уточнять не стал.

Закрытое альфа-тестирование Fragmentary Order стартует до конца 2026 года. Получить доступ к этому и другим испытаниям смогут участники Prime Batch. Подписка платная и включает два ранга: Candidates за $45 и Founders за $80.

Fragmentary Order создаётся для ПК и не имеет сроков выхода. Обещают боевой симулятор нового поколения, твёрдую научную фантастику, огромные карты, транспорт и графику на движке Unreal Engine 5.