Nvidia отметила 20-летие легендарной GeForce 8800 GTX выпуском игры про распаковку GeForce 8800 GTX — с RTX 4070 в «минималках»

Легендарной видеокарте GeForce 8800 GTX на днях исполнится 20 лет, и компания Nvidia по случаю предстоящего юбилея подготовила ностальгирующим по тем временам фанатам особый подарок.

Ведущий художник студии визуальных эффектов Weta FX Дилан Браун (Dylan Browne) при поддержке Nvidia выпустил в цифровом магазине Steam демоверсию симулятора распаковки GeForce 8800 GTX.

Проект называется GeForce 8800 GTX — 20 Years of a Legend и предлагает перенестись в 2006 год, распаковать видеокарту, рассмотреть её в деталях, установить в системный блок и «сыграть» в Crysis. Релиз сопровождался динамичным трейлером.

Несмотря на олдскульное наполнение, демоверсия поддерживает современные технологии вроде апскейлера DLSS 4.5, многокадровой генерации, трассировки пути, реконструкции лучей и Mega Geometry.

Технологическая прогрессивность отразилась и на системных требованиях. Для игры в GeForce 8800 GTX — 20 Years of a Legend нужна как минимум RTX 4070 (а лучше RTX 5080) и 32 Гбайт оперативной памяти.

«Геймерам GeForce 8800 GTX обещала богатые миры и <...> новейшие релизы с высочайшим разрешением и уровнем детализации. Разработчикам она предлагала новые способы использования ГП. Двадцать лет спустя это наследие делает 8800 GTX легендой GeForce», — уверены в Nvidia.

Nvidia GeForce 8800 GTX поступила в продажу 8 ноября 2006 года, стала первой потребительской видеокартой с поддержкой архитектуры CUDA и заложила основы современных графических и вычислительных технологий.