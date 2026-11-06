Aina представила массивный умный перстень с экраном, джойстиком и микрофоном для ИИ

Стартап Aina представил необычное умное кольцо, предназначенное для взаимодействия с ИИ-агентами и управления цифровыми устройствами. В отличие от большинства подобных гаджетов, ориентированных на отслеживание физической активности, новинка получила собственный экран, джойстик, микрофон и динамик.

Кольцо, получившее название AI Ring, позволяет отдавать голосовые команды ИИ-агентам, записывать заметки, устанавливать напоминания и отправлять запросы. Для этого достаточно воспользоваться встроенным микрофоном. Устройство также поддерживает диктовку текста на компьютерах Mac через Wispr Flow или собственную систему распознавания речи Aina. Встроенный динамик позволяет разговаривать по телефону, не доставая смартфон.

Небольшой экран служит для отображения уведомлений со смартфона и информации о приложениях, которыми управляет пользователь. Перемещаться по интерфейсу можно с помощью джойстика, а жесты позволяют запускать различные действия в зависимости от того, чем человек занят на компьютере или телефоне. Кольцо также поддерживает управление воспроизведением музыки и устройствами умного дома, включая Apple TV.

AI Ring можно использовать для управления текущими задачами на Mac. Например, во время видеоконференции кольцо может предоставлять быстрый доступ к управлению микрофоном и камерой на компьютере, а при просмотре телевизора превращаться в пульт. Пользователь сможет получать уведомления о встречах, отвечать на сообщения и запускать отдельные действия через подключенные приложения.

Основатель Aina Апурв Шанкар (Apoorv Shankar), привлёкший $5,5 млн инвестиций на свои разработки, рассказал TechCrunch, что существующие смартфоны и компьютерные экраны создавались для эпохи, когда пользователи самостоятельно открывали приложения и выполняли необходимые действия. С распространением ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи, потребуется другой способ взаимодействия с ними. По замыслу разработчика, кольцо позволит быстрее отправлять запросы и подтверждать действия агентов.

Ранее стартап, представляющий собой индо-американскую компанию, выпустил трёхкнопочный контроллер Mirage для компьютеров Mac, который менял назначение кнопок в зависимости от открытого приложения. Предзаказы на Aina AI Ring уже открыты по стартовой цене $399. После окончания периода ранних заказов стоимость устройства вырастет до $499. Поставки гаджета покупателям компания рассчитывает начать уже в январе 2027 года.