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Рабочие и Micron не поделили будущие сверхприбыли от бума ИИ — строительство передовой фабрики памяти под угрозой

Конфликт с профсоюзом заставил Micron остановить строительство завода по выпуску памяти на Тайване. Поводом стали взлетающие ракетой цены на память, которые озолотили производителей и отчасти простых рабочих. Местный профсоюз потребовал пересмотра зарплат и бонусов, с чем не согласилась Micron и якобы остановила проект.

Источник изображения: Micron

Источник изображения: Micron

Речь идёт о новом предприятии по производству микросхем памяти Fab 11E в городе Таоюань (Taoyuan) на севере Тайваня. Объём инвестиций Micron в проект оценивается в $3–4,5 млрд. Предприятие планировалось использовать для выпуска DRAM и HBM, востребованных в ускорителях искусственного интеллекта и центрах обработки данных. Первоначально запуск фабрики намечался на 2028 год.

Причиной конфликта стали разногласия между руководством компании и профсоюзом сотрудников тайваньского подразделения относительно распределения прибыли. Работники требуют создать постоянную систему премирования, предусматривающую выплату персоналу 15 % операционной прибыли Micron. Они также настаивают на денежных выплатах вместо частичного вознаграждения акциями. В октябре компания достигла соглашения с более крупным профсоюзом в городе Тайчжун, однако сотрудники подразделения в Таоюане не согласились с предложенными условиями. Руководство Micron опасается, что ранее заключённое соглашение может быть оспорено и признано недействительным, что потребует новых переговоров.

Тайвань играет ключевую роль в производственной стратегии Micron. По некоторым данным, на острове выпускается около 60 % всех чипов DRAM-памяти компании, а также значительная доля её чипов HBM. На тайваньских предприятиях Micron работают примерно 15 тыс. человек — около четверти всего персонала корпорации. Для оснащения Fab 11E компания планировала закупить передовое производственное оборудование нидерландской ASML. Тем самым остановка проекта затронет не только расширение мощностей, но и планы Micron по укреплению позиций на рынке памяти для ИИ, где её основными конкурентами являются Samsung Electronics и SK hynix.

Представители Micron заявили, что все действующие предприятия компании на Тайване продолжают нормально работать, а корпорация рассчитывает обеспечить бесперебойные поставки заказчикам. Компания подтвердила намерение продолжать переговоры с профсоюзом Таоюаня при посредничестве местных властей. Министерство экономики Тайваня также выразило готовность содействовать урегулированию конфликта. Следующая встреча представителей компании и профсоюза была назначена на 6 ноября. Сама Micron официально подтвердила возникновение конфликта, но о непосредственной остановке строительства не сообщала.

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Теги: micron technology, производство микросхем, профсоюз
micron technology, производство микросхем, профсоюз
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