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Китай ударил по мировому производству ИИ-чипов, устроив дефицит крошечных свёрл

Введённые Китаем экспортные ограничения на критически важные металлы привели к перебоям в поставках микросвёрл — эти инструменты используются в цепочке производства чипов для систем искусственного интеллекта. Это очередной пример того, как геополитическая напряжённость отражается на мировой технологической отрасли.

Источник изображения: topoint.tw

Источник изображения: topoint.tw

Китайские ограничения на экспорт вольфрама ударили по перерабатывающим предприятиям в Японии, на Тайване, в США, Европе и привели к многократному росту цен на микросвёрла. Микросвёрла напоминают крошечные иглы и изготавливаются преимущественно из карбида вольфрама — они используются для создания микроотверстий в печатных платах и подложках для чипов, обеспечить соединения между различными слоями.

Печатные платы и подложки для чипов становятся всё более сложными: увеличивается число слоёв, используются более твёрдые материалы, ужесточаются требования к точности — по мере всего этого растёт спрос на микросвёрла. К числу ведущих поставщиков высококачественных материалов на основе карбида вольфрама, используемых для производства высокоточных режущих инструментов, относятся японские Sumitomo Electric Industries, Kyocera и Mitsubishi Materials, американская Kennametal и шведская Sandvik. Все они зависят от доминирующего положения Китая в мировой цепочке поставок вольфрама, включая производство вольфрамовых материалов и порошков.

Японская Union Tool и тайваньская Topoint отмечают высокий спрос на свои микросвёрла и сталкиваются с повышением цен на материалы, необходимые для их производства. За счёт доступа к недорогим источникам вольфрама китайские Guangdong Dtech Technology и Shenzhen Jinzhou Precision Technology нарастили долю на рынке. Dtech отчиталась о рекордной выручке в период с июля по сентябрь: объём продаж вырос почти на 180 %, чистая прибыль — более чем на 280 %. Выступающая ведущим поставщиком карбида вольфрама в стране China Tungsten and Hightech Materials сообщила о росте выручки на 85 % год к году за первые три квартала.

Китай занимает первое место в мире по запасам этого элемента — на его долю пришлись около 79 % мирового объёма производства. Среди поставщиков, значительно менее крупных, значатся также Вьетнам, Казахстан, КНДР, Австралия и Австрия. Некоторые страны активизируют усилия по наращиванию добычи вольфрама, чтобы выступить альтернативой китайским поставкам.

В начале минувшего года Китай ввёл экспортные ограничения на ряд связанных с вольфрамом материалов, а также на висмут и молибден — также важные металлы. Стоимость паравольфрамата аммония — промежуточного продукта переработки вольфрама, который выступает эталоном для ценообразования, — выросла с 212 750 юаней ($31 891) за тонну в феврале 2025 года до более чем 530 000 юаней ($79 447) на текущей неделе. За пределами страны ценник может быть втрое выше — от 1,5 млн ($224 850) до $1,8 млн юаней ($269 820), рассказали в отрасли. Чтобы обходить экспортные ограничения, производителям продукции приходится активнее использовать китайские материалы и цепочки поставок вплоть до организации производства в стране.

Ранее китайские ограничения замедлили таможенное оформление некоторых компонентов на основе германия и кварца, предназначенных для Тайваня. Это привело к перебоям в поставках ключевых материалов, используемых в аэрокосмической и оптической отраслях.

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Теги: вольфрам, китай, экспортные ограничения
вольфрам, китай, экспортные ограничения
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