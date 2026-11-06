Сегодня 06 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google запустила более дешёвый ИИ-генера...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google запустила более дешёвый ИИ-генератор видео: Gemini Omni 1.2 Flash создаёт 15-секундные ролики и редактирует их без перегенерации

Компания Google объявила о запуске ИИ-модели Gemini Omni 1.2 Flash, которая предназначена для генерации видео. Обновлённый алгоритм может создавать ролики продолжительностью до 15 секунд, лучше следует текстовым подсказкам и поддерживает возможность редактирования созданных видео. В дополнение к этому на 30 % снизилась стоимость взаимодействия с ИИ-моделью по сравнению с Gemini Omni 1.1: $0,07 за секунду видео с разрешением 720p.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Помимо снижения цены генерации, оптимизировать расходы помогает сам процесс взаимодействия с Gemini Omni 1.2 Flash. Пользователь может быстро создать черновик видео в качестве 360p или 720p, затем внести точечные корректировки с помощью текстовых запросов (вместо того, чтобы генерировать весь ролик заново), а после этого создать финальную версию ролика в формате 1080p или 4K.

Gemini Omni 1.2 Flash поддерживает создание роликов продолжительностью до 15 секунд, тогда как Gemini Omni 1.1 позволяла создавать 10-секундные видео. Длительность видео можно задать с шагом в 1 секунду — от 3 до 15 секунд. Такой подход позволяет создавать, например, полноценные рекламные ролики, обзоры продуктов и др.

В процессе редактирования пользователь может направлять ИИ-модель в нужном ему направлении, комбинируя изображения персонажей, продуктов или стилей, фрагменты движений продолжительностью до 3 секунд и аудиоподсказки. Лица персонажей, их одежда, изображения на упаковках товаров и цвета сохраняют согласованность при смене ракурсов в течение всего ролика.

Разработчики добились уменьшения «визуального дрейфа», за счёт чего нейросеть лучше сохраняет узнаваемость персонажей, объектов и сцен от первого до последнего кадра. Один и тот же ролик можно дорабатывать шаг за шагом. К примеру, можно заменить какой-либо объект или фон, поменять освещение или погоду, соотношение сторон. Многошаговое диалоговое редактирование доступно для 15-секундных видео, благодаря чему проще создавать рекламные ролики для разной аудитории или разных регионов без необходимости генерировать видео с нуля.

При необходимости можно сгенерировать видео с более плавным и естественным звучанием диалогов, более чёткой синхронизацией губ и раздельной настройкой для всех говорящих. Реализована возможность задать непрерывное движение камеры с учётом строгой согласованности кадров. Персонажи, текст и движения камеры остаются согласованными на протяжении всего видео, в нескольких итерациях и при переходах.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Очередное обещание Маска уже не кажется фантастикой: SpaceX может догнать Google по мощностям ИИ-ЦОД за полтора года
Google вложит $15 млрд в развитие ЦОД в Малайзии
Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном
ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое — самосовершенствование создаёт новые риски
Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам
ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux
Материалы по теме
Очередное обещание Маска уже не кажется фантастикой: SpaceX может догнать Google по мощностям ИИ-ЦОД за полтора года

Очередное обещание Маска уже не кажется фантастикой: SpaceX может догнать Google по мощностям ИИ-ЦОД за полтора года

Google вложит $15 млрд в развитие ЦОД в Малайзии

Google вложит $15 млрд в развитие ЦОД в Малайзии

Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном

Google ещё не придумала, как зарабатывать на ИИ-поиске столько же, сколько на обычном

ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое —  самосовершенствование создаёт новые риски

ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое — самосовершенствование создаёт новые риски

Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам

Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам

ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux

ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux

Теги: gemini omni, google, генерация видео
gemini omni, google, генерация видео
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай сорвал сделку SoftBank на $5,4 млрд — Пекин не захотел отдавать японцам технологии роботов ABB
Очередное обещание Маска уже не кажется фантастикой: SpaceX может догнать Google по мощностям ИИ-ЦОД за полтора года
Акции чипмейкеров и операторов дата-центров обрушились после победы демократов на выборах в США
OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки
Сверхпрочный смартфон Honor X8e поступил в продажу в России за 32 999 рублей
Perplexity представила ИИ-коллег — агентов для совместной работы 24 часа в сутки 2 ч.
Google запустила более дешёвый ИИ-генератор видео: Gemini Omni 1.2 Flash создаёт 15-секундные ролики и редактирует их без перегенерации 2 ч.
Первый за пять лет патч «раздул» размер Nier: Automata в Steam с 40 до 366 гигабайт 2 ч.
Electronic Arts выпустила 25 классических игр в Steam, GOG и EA App — Road Rash и Wing Commander вернулись в улучшенном виде 3 ч.
ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое —  самосовершенствование создаёт новые риски 4 ч.
Выйти в интернет с IP-адресом Белого дома оказалось платной услугой за несколько долларов 4 ч.
Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам 12 ч.
Nvidia отметила 20-летие легендарной GeForce 8800 GTX выпуском игры про распаковку GeForce 8800 GTX — с RTX 4070 в «минималках» 14 ч.
ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux 15 ч.
OpenAI представила GPT-6 Cyber — свою лучшую ИИ-модель для защиты от киберугроз 15 ч.
Российские итоги HUAWEI XMAGE 2026 и выставка «Природа фотографии» 49 мин.
Интернет-трафик в России вырастет на 20 % за год, хотя россияне не стали больше ходить в Сеть 2 ч.
«Синяя волна» ударила по империи Маска: акции Tesla и SpaceX рухнули на 15 % 3 ч.
HONOR X9e Pro как пример смартфона, который будет с вами надолго 3 ч.
CPS PCCooler — семейство кулеров, СЖО, корпусов и БП для самых мощных рабочих станций 4 ч.
В Гонконге застряли 600 тыс. ускорителей Nvidia H200 — Китай не хочет пускать к себе чипы конкурентов 13 ч.
Aina представила массивный умный перстень с экраном, джойстиком и микрофоном для ИИ 13 ч.
Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 % 13 ч.
Sony сообщила, что разработка PlayStation 6 идёт по графику — а продажи PS5 достигли 97,9 млн консолей 14 ч.
Apple удвоит поставки MacBook Neo в 2027 году — бюджетный ноутбук оказался хитом 15 ч.