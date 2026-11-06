Сегодня 06 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Perplexity представила ИИ-коллег — агент...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Perplexity представила ИИ-коллег — агентов для совместной работы 24 часа в сутки

Perplexity представила Teammates («Коллеги») — систему ИИ-агентов для выполнения широкого спектра задач в круглосуточном режиме. Инструментарий интегрирован с сервисом Perplexity Computer, объединяющим и координирующим работу ИИ-приложений. При этом Teammates расширяет возможности Perplexity Computer, позволяя организовать совместную работу и реализовывать крупные, многоэтапные проекты.

Источник изображения: Perplexity/The Verge

Источник изображения: Perplexity/The Verge

«Коллеги» могут брать на себя различные функциональные роли, используя при этом имеющиеся данные о текущих проектах, накопленные навыки и историю взаимодействий из тех инструментов Perplexity, которыми пользователь уже пользуется.

Каждый такой «коллега» может выполнять отдельную задачу, причём агенты могут работать параллельно — как, например, это реализовано в ИИ-решениях Dots от OpenAI или Claude Duet. При этом Perplexity делает акцент на непрерывности работы и масштабируемости внутри организации.

Ход выполнения задач пользователь сможет отслеживать в приложении Perplexity через отдельный для каждого агента поток обсуждения (thread) либо взаимодействуя с агентами в Slack, что удобно для команд, которые ведут общение в этом мессенджере.

Как полагает генеральный директор Perplexity Аравинд Сринивас (Aravind Srinivas), со временем в каждой организации у каждого сотрудника появятся сотни таких ИИ-коллег.

Для использования функции Teammates требуется подписка на тарифный план Max стоимостью $200 в месяц.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» переманил к себе техдиректора ИИ-браузера Comet из Perplexity
Perplexity повторила за Apple: теперь часть задач будет выполняться в облаке, а часть — локально на ПК
Представлен локальный ИИ-агент Perplexity Portable Computer — его запуск обойдётся недёшево
ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое — самосовершенствование создаёт новые риски
Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам
ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux
Материалы по теме
«Яндекс» переманил к себе техдиректора ИИ-браузера Comet из Perplexity

«Яндекс» переманил к себе техдиректора ИИ-браузера Comet из Perplexity

Perplexity повторила за Apple: теперь часть задач будет выполняться в облаке, а часть — локально на ПК

Perplexity повторила за Apple: теперь часть задач будет выполняться в облаке, а часть — локально на ПК

Представлен локальный ИИ-агент Perplexity Portable Computer — его запуск обойдётся недёшево

Представлен локальный ИИ-агент Perplexity Portable Computer — его запуск обойдётся недёшево

ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое —  самосовершенствование создаёт новые риски

ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое — самосовершенствование создаёт новые риски

Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам

Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам

ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux

ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux

Теги: perplexity, ии, ии-агент
perplexity, ии, ии-агент
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай сорвал сделку SoftBank на $5,4 млрд — Пекин не захотел отдавать японцам технологии роботов ABB
Очередное обещание Маска уже не кажется фантастикой: SpaceX может догнать Google по мощностям ИИ-ЦОД за полтора года
Акции чипмейкеров и операторов дата-центров обрушились после победы демократов на выборах в США
OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки
Сверхпрочный смартфон Honor X8e поступил в продажу в России за 32 999 рублей
Perplexity представила ИИ-коллег — агентов для совместной работы 24 часа в сутки 2 ч.
Google запустила более дешёвый ИИ-генератор видео: Gemini Omni 1.2 Flash создаёт 15-секундные ролики и редактирует их без перегенерации 2 ч.
Первый за пять лет патч «раздул» размер Nier: Automata в Steam с 40 до 366 гигабайт 2 ч.
Electronic Arts выпустила 25 классических игр в Steam, GOG и EA App — Road Rash и Wing Commander вернулись в улучшенном виде 3 ч.
ИИ ускорил развитие моделей Anthropic почти вдвое —  самосовершенствование создаёт новые риски 4 ч.
Выйти в интернет с IP-адресом Белого дома оказалось платной услугой за несколько долларов 4 ч.
Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам 12 ч.
Nvidia отметила 20-летие легендарной GeForce 8800 GTX выпуском игры про распаковку GeForce 8800 GTX — с RTX 4070 в «минималках» 14 ч.
ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux 15 ч.
OpenAI представила GPT-6 Cyber — свою лучшую ИИ-модель для защиты от киберугроз 15 ч.
Российские итоги HUAWEI XMAGE 2026 и выставка «Природа фотографии» 49 мин.
Интернет-трафик в России вырастет на 20 % за год, хотя россияне не стали больше ходить в Сеть 2 ч.
«Синяя волна» ударила по империи Маска: акции Tesla и SpaceX рухнули на 15 % 3 ч.
HONOR X9e Pro как пример смартфона, который будет с вами надолго 3 ч.
CPS PCCooler — семейство кулеров, СЖО, корпусов и БП для самых мощных рабочих станций 4 ч.
В Гонконге застряли 600 тыс. ускорителей Nvidia H200 — Китай не хочет пускать к себе чипы конкурентов 13 ч.
Aina представила массивный умный перстень с экраном, джойстиком и микрофоном для ИИ 13 ч.
Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 % 13 ч.
Sony сообщила, что разработка PlayStation 6 идёт по графику — а продажи PS5 достигли 97,9 млн консолей 14 ч.
Apple удвоит поставки MacBook Neo в 2027 году — бюджетный ноутбук оказался хитом 15 ч.