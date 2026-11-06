Perplexity представила ИИ-коллег — агентов для совместной работы 24 часа в сутки

Perplexity представила Teammates («Коллеги») — систему ИИ-агентов для выполнения широкого спектра задач в круглосуточном режиме. Инструментарий интегрирован с сервисом Perplexity Computer, объединяющим и координирующим работу ИИ-приложений. При этом Teammates расширяет возможности Perplexity Computer, позволяя организовать совместную работу и реализовывать крупные, многоэтапные проекты.

«Коллеги» могут брать на себя различные функциональные роли, используя при этом имеющиеся данные о текущих проектах, накопленные навыки и историю взаимодействий из тех инструментов Perplexity, которыми пользователь уже пользуется.

Каждый такой «коллега» может выполнять отдельную задачу, причём агенты могут работать параллельно — как, например, это реализовано в ИИ-решениях Dots от OpenAI или Claude Duet. При этом Perplexity делает акцент на непрерывности работы и масштабируемости внутри организации.

Ход выполнения задач пользователь сможет отслеживать в приложении Perplexity через отдельный для каждого агента поток обсуждения (thread) либо взаимодействуя с агентами в Slack, что удобно для команд, которые ведут общение в этом мессенджере.

Как полагает генеральный директор Perplexity Аравинд Сринивас (Aravind Srinivas), со временем в каждой организации у каждого сотрудника появятся сотни таких ИИ-коллег.

Для использования функции Teammates требуется подписка на тарифный план Max стоимостью $200 в месяц.