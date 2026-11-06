Мировой рынок планшетов рухнул на 23 % — Apple потеряла больше четверти поставок iPad

По итогам III квартала Apple сумела сохранить лидерство на рынке планшетов, даже несмотря на то, что объем поставок iPad по всему миру за отчётный период снизился на 27,5 % год к году. Сокращением ознаменовался весь мировой рынок планшетных компьютеров.

Несмотря на резкое падение объёмов поставок, Apple по-прежнему возглавляет рынок. За III квартал 2026 года компания поставила 11,5 млн единиц iPad — это 36 % от общего объёма поставок, подсчитали в исследовательской компании Omdia. По сравнению с III кварталом 2025 года объём поставок сократился на 27,5 %, а доля компании на рынке уменьшилась на 2,2 п.п.

Мировой рынок планшетов в целом продемонстрировал снижение на 23 % в годовом исчислении — общее количество отгруженных устройств сократилось с 41,8 млн до 32,2 млн единиц. Это самый низкий показатель почти за три года, отметили в Omdia. Второй стала Samsung с долей рынка 16,9 %, за ней последовали Lenovo (12,7 %), Xiaomi (7,3 %) и Huawei (5,7 %).

Lenovo оказалась единственной компанией из первой пятёрки, показавшей положительную динамику — рост составил 11,9

% в годовом исчислении. Наиболее значительный спад показала Huawei — 43 %; далее следуют Apple (27,5 %), Samsung (21,7 %) и Xiaomi (10,6 %).

Рынок планшетов сейчас переживает действительно не лучшие времена, отметили аналитики Omdia: из-за ограничений в цепочках поставок производители лишились возможностей развёртывать существенные технические изменения для новых моделей, в результате чего различия между ними и их предшественниками становятся менее заметными. Поэтому потребители всё чаще откладывают покупку до тех пор, пока улучшения не станут значимыми.