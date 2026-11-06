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Apple заработала половину денег на мировом рынке смартфонов — хотя Samsung продаёт больше устройств

По итогам III квартала Apple достигла рекордной доли мировой выручки от продаж смартфонов, гласит новый доклад исследовательской компании Counterpoint Research. Прочие производители отстают от лидера рынка с большим отрывом. В штуках Apple занимает лишь второе место в мире, незначительно уступая лидеру — Samsung.

Доля Apple в общеотраслевой выручке на мировом рынке смартфонов по итогам III квартала оказалась самой высокой за всю историю компании — 50 %, подсчитали аналитики Counterpoint Research. На долю занявшей второе место Samsung пришлись 19 % мировой выручки от продаж смартфонов; далее следуют Xiaomi (6 %), Oppo (5 %) и Vivo (4 %).

За отчётный период Apple установила ещё один рекорд: средняя цена продажи iPhone достигла исторического максимума в $1031, и это на 19 % выше, чем было за аналогичный период прошлого года. Росту средней цены способствовала линейка iPhone 18 Pro — ей не помешало даже то, что она вышла уже ближе к концу III квартала.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

Apple оставалась наиболее устойчивым брендом в III квартале, отметили аналитики Counterpoint. По сравнению с прошлым годом объём поставок не изменился. У Apple есть достаточная ценовая гибкость, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов памяти, и возможность переложить эти расходы на потребителей без существенного влияния на спрос. Рост средней цены продажи обеспечили более высокие стартовые цены на устройства линейки iPhone 18 Pro, отсутствие в линейке базового iPhone 18, а также состоявшееся в сентябре повышение цен на модели предыдущих поколений. В результате Apple даже в условиях непростой ситуации на рынке сумела добиться значимого роста выручки.

Примечательно, что в единицах первое место по объёмам продаж занимает Samsung с долей 22 %, Apple здесь только вторам с 21 %; за ними следуют Xiaomi (12 %), Oppo (9 %) и Vivo (8 %).

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Теги: counterpoint research, смартфон, аналитика
counterpoint research, смартфон, аналитика
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