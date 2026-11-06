«Я капитан Шепард, и это моё любимое видео на Цитадели»: авторы The Expanse: Osiris Reborn порадовали фанатов Mass Effect новой озвучкой главного героя

Участники закрытой «беты» научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect остались недовольны озвучкой главного героя, и разработчики из Owlcat Games без внимания критику не оставили.

Напомним, претензии у пользователей возникли конкретно к качеству дубляжа мужской версии протагониста The Expanse: Osiris Reborn. Owlcat тогда заверила, что «на 100 % ещё ничего не утверждено».

Спустя более полугода Owlcat вернулась с хорошими новостями для критиков Капитана-марсианина и его брата Джея — новым актёром дубляжа стал Блайт Мелин (Blythe Melin), известный по ролям в Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero.

Анонс сопровождался 50-секундной демонстрацией дубляжа в исполнении Мелина. По мнению некоторых, новый голос напоминает о Mass Effect. «Я капитан Шепард, и это моё любимое видео на Цитадели», — объявил kevinhower7579.

Вдобавок к голосу Owlcat Games переработала стандартную внешность главного героя (и его брата). Стоит отметить, что это уже не первая игра в духе Mass Effect, разработчикам которой пришлось изменить дизайн протагониста.

Тем временем своё участие в проекте подтвердил бывший ведущий сценарист и соавтор Dragon Age Дэвид Гейдер (David Gaider). Специалист помогает Owlcat с проработкой некоторых аспектов повествования.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают вдохновлённое трилогией Mass Effect приключение, графику на Unreal Engine 5 и поддержку русского языка.