«На 100 % ещё ничего не утверждено»: Owlcat ответила на критику бета-версии The Expanse: Osiris Reborn

Стартовавшая накануне закрытая «бета» научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn от Owlcat Games собрала по большей части положительные отзывы, но были и негативные. Разработчики отреагировали на критику.

Опробовавшие бета-версию The Expanse: Osiris Reborn пользователи и блогеры похвалили Owlcat за высокий уровень постановки, внимание к деталям, качественную графику и вдохновлённый Mass Effect геймплей от третьего лица.

Что касается критики, то некоторые участники «беты» остались недовольны качеством диалогов и дубляжа мужской версии главного героя, искусственным интеллектом противников, балансом оружия и прочими элементами.

Недовольство пользователей прокомментировал менеджер сообщества Owlcat Games Сергей Стажило-Алексеев, более известный под псевдонимом Starrok. По его словам, «на 100 % ещё ничего не утверждено».

«Пожалуйста, оставьте эти отзывы в опроснике [для участников тестирования]! Именно поэтому мы и выпустили "бету" так рано. Конструктивная критика приветствуется», — заверил Starrok.

Закрытая «бета» включает одну миссию, четыре варианта главного героя, одного компаньона, восемь видов оружия и девять умений. Доступ открыт покупателям цифрового набора Миллера ($80) и коллекционного издания ($289).

The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают нелинейную игру с упором на сюжет, графику на Unreal Engine 5 и поддержку русского языка.