В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея

Как и было обещано, 22 апреля вышла закрытая бета-версия The Expanse: Osiris Reborn — разрабатываемого студией Owlcat Games амбициозного научно-фантастического ролевого экшена в духе Mass Effect.

Закрытая «бета» The Expanse: Osiris Reborn доступна на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S для покупателей цифрового набора Миллера ($80) или коллекционного издания ($289) с официального сайта. Запуск сопровождался обзорным трейлером.

Бета-версия включает одну миссию, один очень важный выбор, четыре варианта главного героя (редактора персонажа пока нет), одного компаньона (близнец протагониста), восемь видов огнестрельного оружия и девять умений.

Как отмечают в Owlcat Games, продолжительность бета-версии The Expanse: Osiris Reborn будет зависеть от вовлечения игрока в общение с различными персонажами и изучение местности, но в среднем прохождение занимает один−два часа.

На фоне запуска закрытой «беты» The Expanse: Osiris Reborn портал IGN показал 35 минут геймплея из тестовой версии, включая выбор архетипа персонажа, разговоры с NPC и сражения с врагами.

События The Expanse: Osiris Reborn развернутся между первой и второй книгами во франшизе «Пространства». Игроки в роли наёмника предприятия «Пинквотер» окажутся невольно втянуты в заговор космического масштаба.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают нелинейную игру с упором на сюжет, графику на Unreal Engine 5 и поддержку русского языка.