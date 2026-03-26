The Expanse: Osiris Reborn придётся ждать до 2027 года — геймплейный трейлер амбициозного боевика в духе Mass Effect

Как и было обещано, разрабатываемый студией Owlcat Games научно-фантастический ролевой экшен The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect стал одной из главных звёзд мартовской презентации Xbox Partner Preview.

Представленный на Xbox Partner Preview геймплейный трейлер подтвердил, что The Expanse: Osiris Reborn выйдет на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S лишь весной 2027 года. Со дня релиза игра будет доступна в Game Pass.

Впрочем, шанса опробовать The Expanse: Osiris Reborn так долго ждать не придётся — закрытая «бета» для покупателей цифрового набора Миллера ($80) или коллекционного издания ($289) с официального сайта стартует уже 22 апреля.

События The Expanse: Osiris Reborn развернутся между первой и второй книгами во франшизе «Пространства». Игроки в роли наёмника предприятия «Пинквотер» окажутся невольно втянуты в заговор космического масштаба.

Обещают нелинейную игру с упором на сюжет и большим количеством побочного контента, харизматичных компаньонов, решения и долгосрочные последствия, графику на Unreal Engine 5 и поддержку русского языка (текст).