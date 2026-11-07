Рост контрактных цен на мобильную память DRAM заставляет производителей смартфонов всё чаще использовать компоненты, ранее уже бывшие в эксплуатации. По прогнозу аналитической компании TrendForce, в 2026 году такие модули займут около 3–4 % рынка смартфонов, а в 2027 году их доля может увеличиться до 7–9 %.

Сейчас основную часть перепаянной памяти составляют модули LPDDR4X ёмкостью 4 Гбайт. Их преимущественно устанавливают в недорогие смартфоны с поддержкой 4G стоимостью менее 1300 юаней (около 16 000 рублей). Так как покупатели в этом сегменте особенно чувствительны к изменениям цен, то производители стараются сокращать себестоимость устройств, не повышая розничную стоимость. Использование б/у компонентов позволяет частично компенсировать подорожание комплектующих.

Одновременно TrendForce ожидает, что в первом квартале 2027 года рост цен на DRAM ускорится. Это усилит давление на производителей смартфонов и может привести к распространению перепаянной памяти и других менее производительных компонентов в более дорогих ценовых категориях. При этом даже с учётом увеличения числа таких устройств их доля в общем годовом потреблении мобильной DRAM смартфонами в пересчёте на биты останется сравнительно небольшой, поэтому заметно повлиять на тенденцию роста контрактных цен они не смогут.

Аналитики предупреждают, что экономия на перепаянной памяти сопряжена с дополнительными рисками. Поиск таких компонентов сложнее, а стабильность их качества менее предсказуема и может отрицательно сказаться на надёжности смартфонов и сроке их службы. Впоследствии этот тренд вообще способен привести к снижению доверия покупателей, ухудшению репутации брендов и увеличению расходов на гарантийный ремонт и обслуживание.