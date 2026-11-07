Сегодня 07 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Новые смартфоны всё чаще комплектуют б/у...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новые смартфоны всё чаще комплектуют б/у памятью — перепаянная DRAM будет в 9 % гаджетов в следующем году

Рост контрактных цен на мобильную память DRAM заставляет производителей смартфонов всё чаще использовать компоненты, ранее уже бывшие в эксплуатации. По прогнозу аналитической компании TrendForce, в 2026 году такие модули займут около 3–4 % рынка смартфонов, а в 2027 году их доля может увеличиться до 7–9 %.

Источник изображения: Hal Gatewood/Unsplash

Источник изображения: Hal Gatewood/Unsplash

Сейчас основную часть перепаянной памяти составляют модули LPDDR4X ёмкостью 4 Гбайт. Их преимущественно устанавливают в недорогие смартфоны с поддержкой 4G стоимостью менее 1300 юаней (около 16 000 рублей). Так как покупатели в этом сегменте особенно чувствительны к изменениям цен, то производители стараются сокращать себестоимость устройств, не повышая розничную стоимость. Использование б/у компонентов позволяет частично компенсировать подорожание комплектующих.

Одновременно TrendForce ожидает, что в первом квартале 2027 года рост цен на DRAM ускорится. Это усилит давление на производителей смартфонов и может привести к распространению перепаянной памяти и других менее производительных компонентов в более дорогих ценовых категориях. При этом даже с учётом увеличения числа таких устройств их доля в общем годовом потреблении мобильной DRAM смартфонами в пересчёте на биты останется сравнительно небольшой, поэтому заметно повлиять на тенденцию роста контрактных цен они не смогут.

Аналитики предупреждают, что экономия на перепаянной памяти сопряжена с дополнительными рисками. Поиск таких компонентов сложнее, а стабильность их качества менее предсказуема и может отрицательно сказаться на надёжности смартфонов и сроке их службы. Впоследствии этот тренд вообще способен привести к снижению доверия покупателей, ухудшению репутации брендов и увеличению расходов на гарантийный ремонт и обслуживание.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC может потеснить Samsung и SK hynix на рынке памяти — Nvidia подталкивает её к выпуску 3D DRAM
Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 %
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее
YMTC хочет выпускать передовую NAND почти без западных технологий — 70 % оборудования на новом заводе будет китайским
Tesla замахнулась на 80-кратный прирост мощности ИИ-чипов и переименовала их в ускорители суперинтеллекта
Распродажа на Уолл-стрит перекинулась на Азию — акции TSMC, Samsung и других производителей чипов рухнули на 8–12 %
Материалы по теме
TSMC может потеснить Samsung и SK hynix на рынке памяти — Nvidia подталкивает её к выпуску 3D DRAM

TSMC может потеснить Samsung и SK hynix на рынке памяти — Nvidia подталкивает её к выпуску 3D DRAM

Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 %

Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 %

Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее

Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее

YMTC хочет выпускать передовую NAND почти без западных технологий — 70 % оборудования на новом заводе будет китайским

YMTC хочет выпускать передовую NAND почти без западных технологий — 70 % оборудования на новом заводе будет китайским

Tesla замахнулась на 80-кратный прирост мощности ИИ-чипов и переименовала их в ускорители суперинтеллекта

Tesla замахнулась на 80-кратный прирост мощности ИИ-чипов и переименовала их в ускорители суперинтеллекта

Распродажа на Уолл-стрит перекинулась на Азию — акции TSMC, Samsung и других производителей чипов рухнули на 8–12 %

Распродажа на Уолл-стрит перекинулась на Азию — акции TSMC, Samsung и других производителей чипов рухнули на 8–12 %

Теги: чипы памяти, смартфоны, dram
чипы памяти, смартфоны, dram
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай сорвал сделку SoftBank на $5,4 млрд — Пекин не захотел отдавать японцам технологии роботов ABB
Энергетическая дискриминация: ИИ тратит на запросы на некоторых языках до 180 раз больше энергии, чем на английский
Китайцы придумали фанерный нос для ракеты — он дешевле композитного и не вредит атмосфере
Браузер Vivaldi обновился — новый блокировщик рекламы, отсутствие слежки и полностью настраиваемый интерфейс
«Я капитан Шепард, и это моё любимое видео на Цитадели»: авторы The Expanse: Osiris Reborn порадовали фанатов Mass Effect новой озвучкой главного героя
Новая статья: Stygian: Outer Gods — лавкрафтианский кошмар. Опять. Рецензия 3 ч.
Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne 5 ч.
IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний 5 ч.
Paint оказался дырявым: уязвимость позволяет удалённо взламывать Windows 11 — Microsoft выпустила патч, но он не приходит 6 ч.
Кибератака полностью уничтожила облачную инфраструктуру Beget — хостинг-провайдер восстанавливает её с нуля 6 ч.
Еврокомиссия обвинила TikTok в затягивании пользователей в «кроличью нору» вредных видео 7 ч.
Битва игр года, новые номинации и возвращение старых: Valve раскрыла первые подробности The Steam Awards 2026 8 ч.
Следующей целью Суверенного фонда Саудовской Аравии после Electronic Arts стала Unity — переговоры уже начались 10 ч.
Microsoft готовит Windows 11 27H2 — крупное обновление системы 11 ч.
Anthropic выяснила, насколько ИИ ускорит научные исследования: в перспективе — до 15 раз 12 ч.
Новые смартфоны всё чаще комплектуют б/у памятью — перепаянная DRAM будет в 9 % гаджетов в следующем году 41 мин.
Tesla сообщила о планах по выпуску ИИ-ускорителей SI и Dojo 3 2 ч.
YMTC хочет выпускать передовую NAND почти без западных технологий — 70 % оборудования на новом заводе будет китайским 3 ч.
В Китае заработало крупнейшее в мире хранилище энергии на сжиженном воздухе 3 ч.
Apple насчитала 100 тыс. приложений, оптимизированных для iPhone Duo — многие из них всё ещё работают некорректно 3 ч.
AMD вслед за Nvidia отвернулась от геймеров: Лиза Су назвала дата-центры главным приоритетом компании 3 ч.
Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck: футуристический пикап не оправдал надежд Tesla 5 ч.
Электрический суперкар BYD разогнался до 503 км/ч — это мировой рекорд для серийных авто 6 ч.
TSMC может потеснить Samsung и SK hynix на рынке памяти — Nvidia подталкивает её к выпуску 3D DRAM 6 ч.
Преступники угнали шесть паллет с чипами Nvidia на сумму $11,4 млн и увезли их куда-то в продуктовом грузовике 8 ч.