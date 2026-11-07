Умные очки Samsung и Warby Parker будут доступны для предзаказа с 12 ноября

Умные очки Smart Glasses, разработанные Samsung и Google в партнёрстве с брендом Warby Parker, будут доступны для предзаказа с 12 ноября. Об этом сообщила компания Warby Parker, также подтвердившая появившуюся ранее на этой неделе информацию о том, что продажи новинки стартуют в декабре.

Как отметил ресурс Gizmodo, этап подготовки носимого устройства занял немало времени. О создании умных очков в партнёрстве с Warby Parker южнокорейская компания объявила ещё в мае, а его официальная презентация состоялась в конце июля.

Хотя умные очки сейчас популярны как никогда, отношение в обществе к ним неоднозначно из-за проблем с конфиденциальностью и случаями злоупотреблений, пишет Gizmodo. В частности, у людей вызывает беспокойство то, что оснащённые камерой и микрофоном умные очки могут использоваться для скрытной съёмки без ведома окружающих. Также свою роль сыграли критические высказывания знаменитостей, например, новозеландской певицы Lorde, призвавшей не покупать умные очки.

На фоне негативного общественного мнения в ситуацию начали вмешиваться регуляторы. Особенно остро обстоят дела в Европе: в Норвегии обсуждается возможность введения общенационального запрета, а в немецком Гамбурге в некоторых районах уже действуют локальные ограничения на ношение умных очков, в частности, в общественном транспорте и бассейнах.

В США с регулированием всё пока не так серьёзно, но на прошлой неделе группа сенаторов направила официальный запрос генеральному директору Meta✴ Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) с просьбой разъяснить политику компании в сфере конфиденциальности и мерах по защите данных — в частности, тех, что могут использоваться для обучения ИИ-моделей.