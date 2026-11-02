Умные очки Samsung с ИИ поступят в продажу в середине декабря — сначала только в Корее и США

Компания Samsung Electronics начнёт продажи своих умных очков с искусственным интеллектом в середине декабря. Гаджет позволит пользоваться функциями перевода в режиме реального времени и навигацией, не доставая смартфон, и призван составить конкуренцию аналогичным решениям, представленным, в частности, компанией Meta✴. На первом этапе продукт будет доступен только в Корее и США, что позволит компании собрать первичные отзывы пользователей.

В число стран первой волны продаж умных очков Samsung не вошли такие крупные рынки, как Европа, Китай и Япония. Это более узкий и ограниченный запуск по сравнению с выводом на рынок серии смартфонов Galaxy S26, которая появилась примерно в 120 странах, начиная с Южной Кореи, США, Великобритании и Индии.

По словам представителя отрасли, «поскольку речь идёт о новой категории продуктов, компания планирует расширять географию продаж после того, как оценит первоначальный спрос и отзывы пользователей в Южной Корее и США». Аналогичный подход Samsung применила в октябре прошлого года при запуске гарнитуры дополненной реальности Galaxy XR: сначала устройство появилось в Корее и США, а в июле текущего года продажи были расширены на Великобританию.

В основе умных очков Samsung лежат платформа Android XR от Google и нейросеть Gemini AI. Благодаря встроенным камере и микрофону устройство распознаёт окружающую обстановку, обеспечивая голосовой перевод в режиме реального времени и навигацию. Кроме того, очки могут фиксировать документы или ход совещаний, автоматически систематизируя полученные данные в приложении для заметок на смартфонах Galaxy.

Устройство построено на базе процессора Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, а одного заряда аккумулятора, по данным производителя, хватает на девять часов использования. Дизайн модели был разработан в сотрудничестве с брендами Gentle Monster и Warby Parker. В мае на конференции Google I/O были представлены два варианта оформления очков, а 22-го числа на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне — ещё два.

С выходом на рынок умных очков компании Samsung конкуренция в этом сегменте усилится. На данный момент лидирующие позиции занимает Meta✴, предлагающая продукты, разработанные в сотрудничестве с известными брендами оптики. Samsung противопоставляет этому решения на базе ИИ от Google, интеграцию с экосистемой устройств Galaxy, а также дизайн, созданный в партнёрстве с известными производителями очков. Ключевыми факторами, от которых будет зависеть успех на начальном этапе, станут цена и реальная полезность устройства в повседневной жизни.