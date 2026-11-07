Huawei представила насквозь китайский ПК — от процессора до блока питания и ОС

Huawei представила свой первый настольный компьютер под управлением HarmonyOS — Qingyun HM650 для корпоративных и государственных заказчиков. По заявлению компании, это первый в отрасли настольный ПК, получивший сертификат, подтверждающий использование исключительно китайских компонентов.

Как указано на сайте Huawei, долю китайских комплектующих в 100 % подтвердила проверка Zhejiang Kezheng Electronic Information Product Inspection. Речь идёт о происхождении компонентов — от процессора и памяти до накопителя и блока питания, а не о разработке всех деталей силами самой Huawei.

Qingyun HM650 базируется на десятиядерном процессоре Kirin X90 с поддержкой 20 потоков, встроенной графикой Maleoon и заявленным TDP 40 Вт. Для отвода тепла используется двусторонняя система охлаждения чипа. Компьютер работает под управлением корпоративной версии HarmonyOS.

Система поддерживает ИИ-помощника Xiaoyi («Сяои»), который помогает искать информацию, составлять документы, упорядочивать файлы и выполнять другие рабочие задачи. Предусмотрены также средства подготовки расшифровок и кратких итогов совещаний, взаимодействия с совместимыми устройствами Huawei и обмена файлами между ними. Некоторые ИИ-функции требуют подключения к интернету и дополнительной оплаты.

Для корпоративных заказчиков предусмотрены централизованное управление устройствами, настройка прав доступа и приложений. Система также поддерживает два изолированных рабочих пространства с возможностью переключения между внутренней и внешней сетями.

Архитектура безопасности Star Shield 2.0 включает средства защиты от цифрового мошенничества, обнаружения подмены лица и изменения голоса с помощью ИИ. Для защиты данных предусмотрены аппаратное шифрование штатного SSD, управление доступом приложений к файлам и зашифрованная передача документов.

По данным IT Home, Qingyun HM650 с десятиядерным Kirin X90, 16 Гбайт оперативной памяти и SSD на 512 Гбайт оценён в 7199 юаней (около $1080). В официальных интернет-магазинах начало продаж указано на 1 декабря. При этом документация Huawei отдельно упоминает поставки через корпоративные каналы, поэтому сроки доступности могут зависеть от способа покупки.