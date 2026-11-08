Тестирование шутера Fragmentary Order от создателя Escape from Tarkov стартует в декабре — раскрыты системные требования альфа-версии

Закрытое альфа-тестирование научно-фантастического шутера Fragmentary Order от студии Rant Gaming начнётся в декабре. Перед скорым запуском соответствующих мероприятий в официальном микроблоге проекта были опубликованы системные требования.

В своём обращении к пользователям разработчики дали понять, что они опубликовали предварительные данные, актуальные только для альфа-тестирования. По мере разработки и оптимизации Fragmentary Order всё может измениться.

Минимальные требования

процессор: Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 7 5800X

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 или аналог от AMD;

оперативная память: 16 Гбайт.

Рекомендуемые требования

процессор: Intel Core i7-14700K или AMD Ryzen 7 7800X3D;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080, GeForce RTX 4070, GeForce RTX 5060 Ti или аналог от AMD;

оперативная память: 16 Гбайт.

Никита Буянов также уточнил, что альфа-тестирование будет защищено соглашением о неразглашении (NDA), поэтому его участники не смогут публиковать записи игрового процесса. Глава Battlestate Games дал понять, что опубликованный 14-минутный геймплейный ролик был постановочным, но в финальной версии шутера будут все показанные ранее механики и системы.

Fragmentary Order создаётся для PC (позже он должен появиться в Steam), но у шутера нет пока даже приблизительной даты выхода.