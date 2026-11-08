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NASA отправит на Луну ядерный луноход — он будет искать лёд и готовить площадку для лунной базы

NASA готовит к отправке на Луну атомный ровер PROMISE. Шестиколёсный аппарат с ядерной энергоустановкой сможет работать даже во время долгой лунной ночи и исследовать затенённые участки Южного полюса, где может находиться лёд. Запуск запланирован на конец 2028 года, а доставить ровер на Луну поможет Blue Origin. Одновременно агентство расширяет программу доставки грузов и развивает инфраструктуру для будущей лунной базы.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

«Мы реализуем программу по строительству лунной базы шаг за шагом, миссия за миссией. Сегодняшние анонсы расширяют почти каждую часть этой кампании. Мы действуем по проверенному сценарию, который помог NASA в его величайшие эпохи: летать часто, учиться, применять полученные знания и с каждой миссией становиться лучше и мощнее. Когда наши астронавты вернутся на Луну, первые элементы лунной базы уже будут ждать их на поверхности», — заявил глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman).

NASA сообщило о продолжении разработки «Полярного ровера для наблюдения, картографирования и исследований на месте» (PROMISE), который оснастят ядерной энергоустановкой. Шестиколёсный аппарат должен совершить посадку в районе Южного полюса Луны. Он доставит на спутник научные приборы для изучения поверхности и подповерхностных слоёв, оценки ресурсного потенциала и поиска подходящих мест для посадки будущих миссий, проведения исследовательских работ и развёртывания инфраструктуры.

Ядерная энергоустановка позволит роверу работать во время продолжительных лунных ночей и в постоянно затенённых областях, где, как предполагается, есть лёд. Изучение таких районов имеет большое значение для организации устойчивого присутствия человека на Луне.

PROMISE соберут из комбинации запасных лётных компонентов и инженерных узлов тестовых версий марсоходов Curiosity и Perseverance. Использование проверенного оборудования и программного обеспечения ускорит испытания нового аппарата и существенно снизит затраты. В конструкции ровера предусмотрен бур для сбора реголита и поиска льда на глубине до 1 м. Кроме того, его оснастят спектрометрами для анализа химического состава поверхностных материалов, датчиками температуры и радиации, а также камерами видимого диапазона. Аппарат также продемонстрирует вычислительную систему нового поколения High Performance Spaceflight Computing, устойчивую к воздействию радиации. Запуск ровера запланирован на конец 2028 года.

NASA заключило с Blue Origin соглашение стоимостью $94 млн с опцией на дополнительные $140 млн для доставки PROMISE к Южному полюсу Луны. В рамках первой фазы строительства лунной базы компания задействует для транспортировки и развёртывания ровера посадочный модуль Mark 1.

Параллельно NASA расширяет программу коммерческой доставки полезных грузов CLPS 2, в которую вошли восемь компаний: Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX и Voyager Technologies. Они смогут участвовать в конкурсах на выполнение будущих миссий по доставке грузов на поверхность Луны. Речь идёт в том числе о строительстве, эксплуатации и управлении посадочными модулями, которые будут транспортировать научное оборудование, технологические решения и элементы инфраструктуры на поверхность спутника Земли.

Рамочный контракт CLPS 2 представляет собой 10-летнее соглашение с неопределённым объёмом поставок и совокупной максимальной стоимостью $10 млрд. Ведомство также увеличило лимит действующего контракта CLPS с $2,6 млрд до $4,2 млрд, чтобы поддержать реализацию первоначальных этапов строительства лунной базы. Программа CLPS будет действовать до ноября 2028 года, а дополнительный пятилетний период позволит завершить все запланированные доставки до ноября 2033 года.

Для транспортировки грузов на Луну NASA планирует использовать орбитальные транспортные модули, а также посадочные аппараты, которые будут доставлять их непосредственно на поверхность спутника. Для демонстрации этой технологии ведомство выдало шесть целевых заданий в рамках контрактов на проведение пусков ракет VADR. Их получили Arrow Science and Technology, Blue Origin и Impulse Space. Предстоит реализовать три типа миссий, направленных на снижение рисков при проведении долгосрочных пилотируемых полётов в рамках лунной программы, подготовку Южного полюса Луны к экспедициям с участием астронавтов, а также тестирование полётов на разных орбитах для оптимизации доставки экипажей и грузов.

Общая стоимость этих заданий составляет около $1,3 млрд, которые будут выделены в течение 10 лет. Для выполнения некоторых миссий планируется задействовать ракеты-носители Blue Origin New Glenn, Relativity Space Terran R и SpaceX Falcon 9. Космические аппараты для транспортировки предоставят Blue Origin, Firefly Aerospace, Impulse Space и Quantum Space.

Помимо демонстрации технологий транспортировки грузов в космосе, SpaceX должна испытать развёртывание окололунной системы связи в рамках действующего контракта. Для этого на 2028 год запланирован запуск спутников связи на корабле Starship, который должен доставить аппараты в окололунное пространство.

Для создания инфраструктуры непосредственно на поверхности Луны NASA планирует закупать необходимое оборудование, в том числе компоненты башни связи и системы энергоснабжения: солнечные панели, аккумуляторы и средства беспроводной передачи энергии. С этой целью агентство заключило несколько контрактов с различными компаниями.

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Теги: nasa, лунная миссия, космос
nasa, лунная миссия, космос
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