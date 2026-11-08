NASA отправит на Луну ядерный луноход — он будет искать лёд и готовить площадку для лунной базы

NASA готовит к отправке на Луну атомный ровер PROMISE. Шестиколёсный аппарат с ядерной энергоустановкой сможет работать даже во время долгой лунной ночи и исследовать затенённые участки Южного полюса, где может находиться лёд. Запуск запланирован на конец 2028 года, а доставить ровер на Луну поможет Blue Origin. Одновременно агентство расширяет программу доставки грузов и развивает инфраструктуру для будущей лунной базы.

«Мы реализуем программу по строительству лунной базы шаг за шагом, миссия за миссией. Сегодняшние анонсы расширяют почти каждую часть этой кампании. Мы действуем по проверенному сценарию, который помог NASA в его величайшие эпохи: летать часто, учиться, применять полученные знания и с каждой миссией становиться лучше и мощнее. Когда наши астронавты вернутся на Луну, первые элементы лунной базы уже будут ждать их на поверхности», — заявил глава NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman).

NASA сообщило о продолжении разработки «Полярного ровера для наблюдения, картографирования и исследований на месте» (PROMISE), который оснастят ядерной энергоустановкой. Шестиколёсный аппарат должен совершить посадку в районе Южного полюса Луны. Он доставит на спутник научные приборы для изучения поверхности и подповерхностных слоёв, оценки ресурсного потенциала и поиска подходящих мест для посадки будущих миссий, проведения исследовательских работ и развёртывания инфраструктуры.

Ядерная энергоустановка позволит роверу работать во время продолжительных лунных ночей и в постоянно затенённых областях, где, как предполагается, есть лёд. Изучение таких районов имеет большое значение для организации устойчивого присутствия человека на Луне.

PROMISE соберут из комбинации запасных лётных компонентов и инженерных узлов тестовых версий марсоходов Curiosity и Perseverance. Использование проверенного оборудования и программного обеспечения ускорит испытания нового аппарата и существенно снизит затраты. В конструкции ровера предусмотрен бур для сбора реголита и поиска льда на глубине до 1 м. Кроме того, его оснастят спектрометрами для анализа химического состава поверхностных материалов, датчиками температуры и радиации, а также камерами видимого диапазона. Аппарат также продемонстрирует вычислительную систему нового поколения High Performance Spaceflight Computing, устойчивую к воздействию радиации. Запуск ровера запланирован на конец 2028 года.

NASA заключило с Blue Origin соглашение стоимостью $94 млн с опцией на дополнительные $140 млн для доставки PROMISE к Южному полюсу Луны. В рамках первой фазы строительства лунной базы компания задействует для транспортировки и развёртывания ровера посадочный модуль Mark 1.

Параллельно NASA расширяет программу коммерческой доставки полезных грузов CLPS 2, в которую вошли восемь компаний: Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, SpaceX и Voyager Technologies. Они смогут участвовать в конкурсах на выполнение будущих миссий по доставке грузов на поверхность Луны. Речь идёт в том числе о строительстве, эксплуатации и управлении посадочными модулями, которые будут транспортировать научное оборудование, технологические решения и элементы инфраструктуры на поверхность спутника Земли.

Рамочный контракт CLPS 2 представляет собой 10-летнее соглашение с неопределённым объёмом поставок и совокупной максимальной стоимостью $10 млрд. Ведомство также увеличило лимит действующего контракта CLPS с $2,6 млрд до $4,2 млрд, чтобы поддержать реализацию первоначальных этапов строительства лунной базы. Программа CLPS будет действовать до ноября 2028 года, а дополнительный пятилетний период позволит завершить все запланированные доставки до ноября 2033 года.

Для транспортировки грузов на Луну NASA планирует использовать орбитальные транспортные модули, а также посадочные аппараты, которые будут доставлять их непосредственно на поверхность спутника. Для демонстрации этой технологии ведомство выдало шесть целевых заданий в рамках контрактов на проведение пусков ракет VADR. Их получили Arrow Science and Technology, Blue Origin и Impulse Space. Предстоит реализовать три типа миссий, направленных на снижение рисков при проведении долгосрочных пилотируемых полётов в рамках лунной программы, подготовку Южного полюса Луны к экспедициям с участием астронавтов, а также тестирование полётов на разных орбитах для оптимизации доставки экипажей и грузов.

Общая стоимость этих заданий составляет около $1,3 млрд, которые будут выделены в течение 10 лет. Для выполнения некоторых миссий планируется задействовать ракеты-носители Blue Origin New Glenn, Relativity Space Terran R и SpaceX Falcon 9. Космические аппараты для транспортировки предоставят Blue Origin, Firefly Aerospace, Impulse Space и Quantum Space.

Помимо демонстрации технологий транспортировки грузов в космосе, SpaceX должна испытать развёртывание окололунной системы связи в рамках действующего контракта. Для этого на 2028 год запланирован запуск спутников связи на корабле Starship, который должен доставить аппараты в окололунное пространство.

Для создания инфраструктуры непосредственно на поверхности Луны NASA планирует закупать необходимое оборудование, в том числе компоненты башни связи и системы энергоснабжения: солнечные панели, аккумуляторы и средства беспроводной передачи энергии. С этой целью агентство заключило несколько контрактов с различными компаниями.