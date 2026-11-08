Запуск World of Warcraft: Forever установил рекорд по числу одновременных игроков за всю историю WoW

Blizzard Entertainment объявила, что запуск многопользовательской ролевой игры World of Warcraft: Forever стал крупнейшим в истории всей франшизы. Соответствующая информация была опубликована в официальном микроблоге.

Релиз World of Warcraft: Forever установил рекорд по пиковому онлайну, опередив по данному значению все дополнения для актуальной World of Warcraft, а также все итерации версии Classic. Одновременно с этим запуск Forever обеспечил возвращение «рекордного числа игроков за всю историю WoW».

Напомним, WoW: Forever является официальным переосмыслением классической World of Warcraft. За основу взята базовая игра 2004 года — без дополнений и с большим количеством оригинальных геймплейных механик, которые впоследствии были изменены и адаптированы по мере развития легендарной MMORPG. Медленная прокачка, максимальный 60-й уровень, исходные девять классов — всё это намеренно вернули в Forever.

При этом проект получил множество улучшений из современной World of Warcraft эпохи дополнения Midnight, включая смену облика брони, общую сумку и обновлённые модели персонажей. Также разработчики добавили четыре новые локации, больше тысячи квестов, девять подземелий, новую расу и переработанные таланты.

Отдельного внимания заслуживает новая система динамической погоды с густыми туманами, грозами и ударами молний, которой нет в актуальной версии World of Warcraft. Система региональных мегасерверов вместо привычных отдельных миров — ещё одна уникальная особенность WoW: Forever.

В своём свежем обращении представители Blizzard поблагодарили фанатов за поддержку: «Поздравляем всех, вы сотворили историю!».