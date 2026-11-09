Шпионский скандал разрастается: Дженсен Хуанг сознался в супружеской измене — Nvidia запустила расследование

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признался в супружеской измене на фоне сообщений о его отношениях с женщиной, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Cовет директоров компании объявил о начале независимого расследования. Пока Хуанг продолжит руководить Nvidia.

В опубликованном 8 ноября обращении к сотрудникам 63-летний Хуанг извинился перед женой и детьми, признав, что причинил им боль и несёт полную ответственность за свои поступки. «Я изменил своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», — написал он. Глава Nvidia также попросил прощения у сотрудников, совета директоров, партнёров и акционеров, заявив, что не оправдал их доверия и намерен его вернуть. Имени женщины в обращении он не назвал.

Хуанг пообещал поддержать расследование и полностью сотрудничать с ним. «Я люблю нашу страну и нашу компанию. Я полон решимости защитить Nvidia и поддержать национальную безопасность Америки», — добавил он. Представитель Nvidia Джон Риццо (John Rizzo) заявил: «Сегодняшние новости не замедлят работу Nvidia», а Хуанг продолжит руководить компанией «без перерывов».

Поводом для проверки стали публикации о том, что Хуанг мог стать целью иностранных спецслужб. Расследование будет контролировать комитет независимых директоров с привлечением внешних независимых юристов. Совет директоров подчеркнул, что пока не видит оснований считать, что национальная безопасность США или секреты Nvidia оказались под угрозой, однако намерен изучить всю доступную информацию. При этом он выразил доверие Хуангу и его команде.

В центре скандала оказалась Элис Хуан (Alice Huang), бывшая руководительница сингапурской Megaspeed — крупного покупателя ИИ-ускорителей Nvidia. По сведениям американской разведки, её завербовало Министерство государственной безопасности Китая для сбора информации о Дженсене Хуанге. Предполагаемая операция также могла преследовать цель повлиять на него, чтобы Nvidia добивалась разрешения поставлять в Китай свои наиболее передовые чипы. Отдельно американские власти подозревали Megaspeed в содействии поставкам в Китай ИИ-ускорителей в обход экспортных ограничений США. Таким образом, речь идёт о подозрениях как в разведывательной операции против главы Nvidia, так и в нелегальном доступе Китая к технологиям компании.

История уже привлекла внимание Конгресса. Председатели трёх комитетов Палаты представителей — по иностранным делам, разведке и Китаю — попросили Хуанга провести закрытый брифинг 18 ноября. Законодатели хотят получить объяснения по поводу публикаций и выяснить, как Nvidia защищает чувствительную информацию от иностранных разведок. Компания ранее заявляла, что Хуанг ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков, а азиатские облачные клиенты получают обычную деловую информацию, а не коммерческие секреты или сведения, связанные с национальной безопасностью США.

Вопрос о будущем Хуанга имеет для Nvidia особое значение: у компании нет публично объявленного плана передачи руководства и очевидного преемника её основателя. Сам Хуанг неоднократно говорил, что хотел бы оставаться на посту ещё десятилетия. Он выстроил вокруг себя неформальную структуру управления с минимумом иерархических уровней, в которой подчинённые должны быстро воплощать его решения.