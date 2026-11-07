Хуанга вызвали в Конгресс — законодатели хотят разобраться в его романе с китайской шпионкой

Генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) пригласили на закрытый брифинг в Конгресс США после сообщений о его возможной романтической связи с предполагаемой осведомительницей китайской разведки. Речь идёт об Элис Хуан (Alice Huang), занимавшей руководящую должность в сингапурской Megaspeed. Законодатели хотят выяснить, могли ли эти контакты поставить под угрозу национальную безопасность США.
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Председатели трёх комитетов Палаты представителей США попросили генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) провести закрытый брифинг по вопросам национальной безопасности. Поводом стали сообщения американских СМИ о том, что он мог оказаться целью китайской разведки, действовавшей через Элис Хуан (Alice Huang), занимавшую руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed.
Инициаторами встречи выступили Джон Муленар (John Moolenaar), Брайан Маст (Brian Mast) и Рик Кроуфорд (Rick Crawford) — председатели специального комитета по Китаю, комитета по иностранным делам и комитета по разведке. В официальном сообщении законодатели отметили, что опубликованные сведения «вызывают серьёзные опасения в сфере национальной безопасности», связанные с возможным получением Китаем доступа к чувствительным американским технологиям и информации. Брифинг предложено провести 18 ноября; до 11 ноября Хуанга попросили подтвердить участие или назвать другую дату.
По сообщениям The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американские власти подозревают Элис Хуан в сотрудничестве с Министерством государственной безопасности Китая. Предполагается, что её контакты с руководством Nvidia могли использоваться для получения информации об американских ИИ-чипах и влияния на доступность передовых ускорителей для китайских заказчиков. Financial Times отдельно сообщила, что американские чиновники составили служебную записку на основе разведывательной информации, в которой утверждалось, что Дженсен Хуанг состоял с Элис Хуан в романтических отношениях.
Megaspeed закупала оборудование Nvidia на миллиарды долларов. Американские власти также проверяли, могла ли компания участвовать в перенаправлении передовых чипов в Китай в обход экспортных ограничений. Megaspeed отрицает нарушения, а Nvidia ранее заявляла, что её собственная проверка не выявила доказательств незаконного перенаправления ускорителей.
На предстоящем брифинге законодатели хотят обсудить контакты Хуанга с Элис Хуан и «протоколы безопасности Nvidia, направленные на противодействие шпионажу со стороны иностранных противников». По данным The New York Times, глава Nvidia не получил предупреждения от американских спецслужб о возможном интересе иностранной разведки. Издание отмечало, что такие предупреждения иногда откладывают, чтобы не раскрыть наблюдение за предполагаемым агентом. По сведениям газеты, президента США Дональда Трампа (Donald Trump) проинформировали о ситуации ещё в прошлом году, но действий с его стороны не последовало.
Власти Сингапура подтвердили, что расследование деятельности Megaspeed продолжается. При этом МВД страны опровергло сообщения о расследовании предполагаемых связей Элис Хуан с китайской разведкой или Дженсеном Хуангом. Сведения WSJ о её допросе ведомство не подтвердило. В Сингапуре подчеркнули, что не применяют односторонние экспортные ограничения других государств, но пресекают нарушения собственных законов и мошенничество при закупках оборудования.
WSJ также сообщала со ссылкой на источники, что власти Тайваня изучали связи Элис Хуан с Китаем и на определённом этапе устанавливали за ней физическое наблюдение.
Nvidia отвергает предположения о передаче чувствительной информации через контакты с клиентами. «Встречи с клиентами — неотъемлемая составляющая работы гендиректора: Дженсен ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков», — заявили в компании. Там добавили, что региональные облачные заказчики получают лишь обычную деловую информацию, а не конфиденциальные коммерческие секреты Nvidia или сведения, затрагивающие национальную безопасность.
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