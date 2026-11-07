Хуанга вызвали в Конгресс — законодатели хотят разобраться в его романе с китайской шпионкой

Генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) пригласили на закрытый брифинг в Конгресс США после сообщений о его возможной романтической связи с предполагаемой осведомительницей китайской разведки. Речь идёт об Элис Хуан (Alice Huang), занимавшей руководящую должность в сингапурской Megaspeed. Законодатели хотят выяснить, могли ли эти контакты поставить под угрозу национальную безопасность США.

Председатели трёх комитетов Палаты представителей США попросили генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) провести закрытый брифинг по вопросам национальной безопасности. Поводом стали сообщения американских СМИ о том, что он мог оказаться целью китайской разведки, действовавшей через Элис Хуан (Alice Huang), занимавшую руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed.

Инициаторами встречи выступили Джон Муленар (John Moolenaar), Брайан Маст (Brian Mast) и Рик Кроуфорд (Rick Crawford) — председатели специального комитета по Китаю, комитета по иностранным делам и комитета по разведке. В официальном сообщении законодатели отметили, что опубликованные сведения «вызывают серьёзные опасения в сфере национальной безопасности», связанные с возможным получением Китаем доступа к чувствительным американским технологиям и информации. Брифинг предложено провести 18 ноября; до 11 ноября Хуанга попросили подтвердить участие или назвать другую дату.

По сообщениям The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американские власти подозревают Элис Хуан в сотрудничестве с Министерством государственной безопасности Китая. Предполагается, что её контакты с руководством Nvidia могли использоваться для получения информации об американских ИИ-чипах и влияния на доступность передовых ускорителей для китайских заказчиков. Financial Times отдельно сообщила, что американские чиновники составили служебную записку на основе разведывательной информации, в которой утверждалось, что Дженсен Хуанг состоял с Элис Хуан в романтических отношениях.

Megaspeed закупала оборудование Nvidia на миллиарды долларов. Американские власти также проверяли, могла ли компания участвовать в перенаправлении передовых чипов в Китай в обход экспортных ограничений. Megaspeed отрицает нарушения, а Nvidia ранее заявляла, что её собственная проверка не выявила доказательств незаконного перенаправления ускорителей.

На предстоящем брифинге законодатели хотят обсудить контакты Хуанга с Элис Хуан и «протоколы безопасности Nvidia, направленные на противодействие шпионажу со стороны иностранных противников». По данным The New York Times, глава Nvidia не получил предупреждения от американских спецслужб о возможном интересе иностранной разведки. Издание отмечало, что такие предупреждения иногда откладывают, чтобы не раскрыть наблюдение за предполагаемым агентом. По сведениям газеты, президента США Дональда Трампа (Donald Trump) проинформировали о ситуации ещё в прошлом году, но действий с его стороны не последовало.

Власти Сингапура подтвердили, что расследование деятельности Megaspeed продолжается. При этом МВД страны опровергло сообщения о расследовании предполагаемых связей Элис Хуан с китайской разведкой или Дженсеном Хуангом. Сведения WSJ о её допросе ведомство не подтвердило. В Сингапуре подчеркнули, что не применяют односторонние экспортные ограничения других государств, но пресекают нарушения собственных законов и мошенничество при закупках оборудования.

WSJ также сообщала со ссылкой на источники, что власти Тайваня изучали связи Элис Хуан с Китаем и на определённом этапе устанавливали за ней физическое наблюдение.

Nvidia отвергает предположения о передаче чувствительной информации через контакты с клиентами. «Встречи с клиентами — неотъемлемая составляющая работы гендиректора: Дженсен ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-заказчиков», — заявили в компании. Там добавили, что региональные облачные заказчики получают лишь обычную деловую информацию, а не конфиденциальные коммерческие секреты Nvidia или сведения, затрагивающие национальную безопасность.