Тонкое посередине, толстое по краям: Apple и Samsung придумали новое стекло для складных смартфонов

Со стартом продаж складного смартфона iPhone Duo усилилась конкуренция Apple с Samsung Electronics, особенно в сфере технологий производства складных дисплеев. Сейчас обе компании заняты разработкой нового типа ультратонкого стекла (UTG) с более тонкой травлёной центральной частью и более толстыми нескладывающимися секциями. Ожидается, что его внедрение начнётся в 2028 году.

В настоящее время обе компании используют в своих складных смартфонах плоское ультратонкое стекло равномерной толщины. Samsung применяет UTG толщиной 45 мкм в Galaxy Z Fold8 Ultra, 60 мкм — в Z Fold8 и 50 мкм — в Z Flip8. В свою очередь, iPhone Duo компании Apple оснащён UTG толщиной 45 мкм.

По данным источников ZDNet, разработчики рассматривают возможность сокращения толщины центральной зоны до 40 мкм, в то время как толщина остальных участков составит более 100 мкм. Выбор такой толщины для центральной части обусловлен текущими техническими ограничениями: более толстое стекло более подвержено появлению трещин при сгибании.

При этом вытравленную центральную секцию необходимо заполнить подходящим материалом, оптические свойства которого должны соответствовать свойствам окружающего стекла, чтобы на дисплее не было заметных различий. Как ожидается, Samsung и Apple примут окончательное решение по поводу внедрения технологии в свои складные смартфоны в четвёртом квартале 2027 года с последующим запуском в 2028 году.

Следует отметить, что конструкции внутренних дисплеев складных смартфонов Samsung и Apple имеют отличия. В iPhone Duo используются два слоя UTG: верхний, служащий защитным окном над панелью на органических светодиодах (OLED), и нижний слой толщиной 40 мкм, расположенный под панелью для уменьшения выраженности складки на экране.

Samsung в настоящее время использует UTG только для верхнего защитного окна, а для нижнего слоя применяет титан. Вместе с тем южнокорейский производитель также ведёт разработку технологии UTG для размещения под OLED-панелью.

Одним из основных поставщиков UTG для Apple iPhone Duo является китайская компания Lens Technology. При этом Apple по-прежнему зависит от Samsung Display в плане поставок гибких OLED-панелей. Согласно The Korea Herald, Samsung Display — эксклюзивный поставщик панелей для iPhone Duo.