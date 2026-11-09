Apple бросилась догонять OpenAI и Meta✴: Тернус требует превратить Siri в мощного ИИ-агента

Гендиректор Apple Джон Тернус (John Ternus) давит на старшего вице-президента по разработке ПО Крейга Федериги (Craig Federighi), требуя ускорить развитие ИИ-помощника Siri и создать мощного ИИ-агента, способного конкурировать с OpenAI Dots и Meta✴ Muse, рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Федериги сумел выпустить ИИ-версию Siri в сжатые сроки, но в компании не питают иллюзий по поводу того, что Apple успевает за конкурентами.

В ближайшие месяцы Siri ждёт два значительных улучшения. Первое даст ИИ-помощнику возможность точечного контроля над фирменными приложениями Apple. К примеру, Siri сможет вращать или кадрировать изображения в «Фото» или упорядочивать вкладки в Safari. Ожидается, что это улучшение может появиться в iOS 27.3. Более значительной нововведение — интеграция со сторонними приложениями — будет реализовано весной, считает Гурман. После этого Siri сможет, например, оформить заказ через Grubhub или забронировать столик в ресторане через OpenTable.

Однако останавливаться на этом Apple не намерена. Производитель iPhone хочет сделать из Siri более «агентного» помощника, который способен выполнять не разовые, а постоянные и регулярно повторяющиеся задачи. «Dots, Muse и Grok умеют отслеживать цели, определять, что нужно сделать дальше, и продолжать добиваться нужного результата, не требуя от пользователя запускать отдельно каждый шаг. Мне сообщили, что Apple также хочется двигаться в этом направлении. Я полагаю, что компания может сделать Siri больше похожей на агента уже в следующем году, тем более, что особого выбора у компании нет, учитывая текущие запросы потребителей и рынка», — говорится в сообщении Гурмана.