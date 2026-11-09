Сегодня 09 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Алмазная пластина размером с пиццу: учён...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Алмазная пластина размером с пиццу: учёные совершили прорыв в создании основы для суперчипов будущего

Компания Diamond Foundry из Сан-Франциско сообщила о производстве первой в мире монокристаллической алмазной пластины диаметром 200 мм (8 дюймов). В природе на Земле таких алмазов не существует, а производство долгое время буксовало на пластинах диаметром не более пары дюймов. Между тем алмаз необходим для электроники с высочайшими рабочими параметрами.

Источник изображений: Diamond Foundry

Источник изображений: Diamond Foundry

Алмаз обладает высокой теплопроводностью, кратно превышающей таковую у меди, широкой запрещённой зоной, позволяющей работать при запредельных для полупроводников температурах и в условиях сильнейших электромагнитных полей, а также высокой устойчивостью к пробою. Всё вместе взятое делает алмаз незаменимым для перехода на следующую ступень развития электроники, по крайней мере силовой.

Компания подчёркивает, что полученный образец представляет собой единый непрерывный монокристалл, а не соединение нескольких алмазных сегментов и не поликристаллический материал. Его диаметр составляет 200 мм — примерно столько же, сколько у стандартных кремниевых пластин, применяемых на многих предприятиях полупроводниковой отрасли.

По словам Diamond Foundry, достижение потребовало совершенствования методов генерации плазмы, химии роста кристаллов, конструкции реакторов, управления температурными режимами, метрологии и производственного контроля. Работы по масштабированию технологии продолжались около 25 лет. Компания особо отмечает личный вклад таких специалистов, как Штефан Гселл (Stefan Gsell) и Мартин Фишер (Martin Fischer), которые занимались этой проблемой ещё до прихода в Diamond Foundry в 2022 году.

«Это одна из тех вех, которые когда-то казались почти недостижимыми, — сказал Мартин Рошайзен (Martin Roscheisen), генеральный директор Diamond Foundry. — Сотни инженеров, ученых и техников Diamond Foundry внесли свой вклад в то, чтобы мы добились этого. Это результат бесчисленных экспериментов, неудач, изобретений, переделок машин и открытий, сделанных за более чем десять лет». Весьма показательно, что анонс сделан во время выступления главы Diamond Foundry на конференции CarbonSemi 2026 в Нинбо — в Китае, которая проходит в эти дни.

Помимо использования в качестве элементов силовой электроники или высокотемпературных чипов, способных выдержать даже работу на поверхности Венеры, где свинец течёт как вода, алмаз рассматривается и уже используется в качестве материала для подложек и радиаторов мощных полупроводниковых приборов, ускорителей искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных систем. В частности, алмаз способен помогать отводить тепло от локальных горячих зон микросхем, где высокая плотность теплового потока создаёт серьёзные ограничения для охлаждения.

В своём докладе глава Diamond Foundry не привёл конкретных данных об уровне брака и производительности линий по выращиванию монокристаллических алмазных пластин диаметром 200 мм. Ждём более подробных данных на этот счёт.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Frore Systems анонсировала СЖО LiquidJet Diamond с алмазными пластинами
Frore Systems показала водоблок LiquidJet Diamond с алмазными вставками в нужных местах для самых горячих GPU
В Китае синтезировали «небьющийся» алмаз — он в шесть раз прочнее вольфрамовых сплавов
Учёные придумали, как массово выпускать твердотельные холодильники — компрессоры отправят на пенсию
Huawei начала выпускать датчики изображения: 50-Мп матрица HiSilicon обнаружилась в серийной камере
TSMC не хочет заниматься памятью, даже если просит Nvidia — компания ответила на слухи о выпуске DRAM
Материалы по теме
Frore Systems анонсировала СЖО LiquidJet Diamond с алмазными пластинами

Frore Systems анонсировала СЖО LiquidJet Diamond с алмазными пластинами

Frore Systems показала водоблок LiquidJet Diamond с алмазными вставками в нужных местах для самых горячих GPU

Frore Systems показала водоблок LiquidJet Diamond с алмазными вставками в нужных местах для самых горячих GPU

В Китае синтезировали «небьющийся» алмаз — он в шесть раз прочнее вольфрамовых сплавов

В Китае синтезировали «небьющийся» алмаз — он в шесть раз прочнее вольфрамовых сплавов

Учёные придумали, как массово выпускать твердотельные холодильники — компрессоры отправят на пенсию

Учёные придумали, как массово выпускать твердотельные холодильники — компрессоры отправят на пенсию

Huawei начала выпускать датчики изображения: 50-Мп матрица HiSilicon обнаружилась в серийной камере

Huawei начала выпускать датчики изображения: 50-Мп матрица HiSilicon обнаружилась в серийной камере

TSMC не хочет заниматься памятью, даже если просит Nvidia — компания ответила на слухи о выпуске DRAM

TSMC не хочет заниматься памятью, даже если просит Nvidia — компания ответила на слухи о выпуске DRAM

Теги: производство микросхем, охлаждение, алмазы
производство микросхем, охлаждение, алмазы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные придумали, как массово выпускать твердотельные холодильники — компрессоры отправят на пенсию
Тонкое посередине, толстое по краям: Apple и Samsung придумали новое стекло для складных смартфонов
Спустя 15 лет Skyrim превратилась в MMO — стартовала открытая «бета» амбициозного мода Aurbis
NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat
Сооснователь BioWare рассказал, сколько будет стоить спасение Mass Effect
Тернус решил ускорить разработку ПО Apple — для этого придётся ослабить контроль 13 мин.
Microsoft показала прототип нового редактора реестра для Windows 11 — он не менялся более 30 лет 21 мин.
Apple бросилась догонять OpenAI и Meta: Тернус требует превратить Siri в мощного ИИ-агента 4 ч.
Broadcom вспомнила о небольших компаниях и выпустила VMware vSphere Express с поддержкой до 128 ядер 7 ч.
Инсайдеры раскрыли планы Ubisoft на Assassin’s Creed про Древний Рим, а Codename Hexe придётся подождать 7 ч.
«Лаборатория Числитель» выпустила платформу «Штурвал ML/AI» для ML- и AI-нагрузок в Kubernetes 17 ч.
Запуск World of Warcraft: Forever установил рекорд по числу одновременных игроков за всю историю WoW 19 ч.
Роботов с ИИ оказалось легко обмануть: искажённая картинка заставляет их легко выполнять опасные команды 21 ч.
Тестирование шутера Fragmentary Order от создателя Escape from Tarkov стартует в декабре — раскрыты системные требования альфа-версии 08-11 00:52
Новая статья: Cairn — госпожа горных дорог. Рецензия 08-11 00:11
Скандал вокруг Дженсена Хуанга показал, насколько Nvidia зависит от своего основателя и его детей 27 мин.
Алмазная пластина размером с пиццу: учёные совершили прорыв в создании основы для суперчипов будущего 36 мин.
6 ГВт для ИИ в аризонских пустынях — SpaceXAI намерена построить крупнейший в мире ЦОД 59 мин.
IBM, AMD и ORNL запустили платформу для разработки технологий квантовой коррекции ошибок 2 ч.
VITEK объединяет сердца и поколения в новой рекламной кампании 2 ч.
Два чипа Intel Xeon D и 24 отсека U.2/U.3 NVMe: QNAP представила СХД ES2486AFdc типа All-Flash 2 ч.
Ядра RISC-V пропишутся в чипах AMD Zen 6 — для TEE и PSP 2 ч.
Совет директоров NVIDIA начал расследование в отношении главы компании Дженсена Хуанга в связи со шпионским скандалом 2 ч.
Penguin Solutions представила модули DDR5-12800 MRDIMM для ИИ ЦОД 8 ч.
Авиасообщение в США, наконец, перестанет зависеть от дискет 15 ч.