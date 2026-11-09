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Тернус решил ускорить разработку ПО Apple — для этого придётся ослабить контроль

Последние несколько лет одна из связанных с Apple тем касается того, что компания недостаточно быстро разрабатывает программное обеспечение и не успевает за конкурентами. Особенно актуальным это стало на фоне широкого распространения искусственного интеллекта. Теперь же стало известно, что гендиректор Apple Джон Тернус (John Ternus) требует от вице-президента по разработке ПО Крейга Федериги (Craig Federighi) ускорить процесс разработки ПО.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Он добавил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Федериги может покинуть компанию в ближайшем будущем. Более того, по словам журналиста, Федериги считает разработку плана преемственности крайне низкоприоритетной задачей.

Несмотря на это, Тернус хочет видеть определённые изменения в том, как Федериги выстрагивает стратегию развития ПО в Apple. В сообщении сказано, что недавно Тернус провёл закрытую встречу с Федериги, который с прошлого года курирует ИИ-направление в Apple. В ходе этой встречи Тернус потребовал от Федериги ускорить разработку ПО, не ограничиваться лишь необходимыми улучшениями Siri, а продолжать двигаться дальше.

Подход Федериги к разработке ПО во многом завязан на его собственной вовлеченности в детали, из-за чего именно его точка зрения определяет, каким образом протекает этот процесс. Это также приводит к тому, что у команд разработчиков складывается ощущение, что их влияние на происходящее существенно ограничено. Федериги известен тем, что принимает особенно активное участие в совещаниях и принятии крупных решений. Некоторые сотрудники считают, что при таком стиле управления остаётся мало возможностей для того, чтобы альтернативные идеи получили поддержку.

Федериги также известен тем, что зачастую очень активно оспаривает противоположные точки зрения, опираясь на глубокое знание технических деталей и умение аргументированно отстаивать свою позицию. Такой подход помогает ему отклонять предложения, с которыми он лично не согласен. Зачастую это расстраивает разработчиков и дизайнеров, некоторые из которых считают, что они имеют крайне мало влияния на то, как развивается тот или иной программный продукт. Также отмечается, что Федериги строит планы лишь на отрезок в 12-18 месяцев, что существенно отличается от разработки аппаратных продуктов, где принято формировать дорожные карты на много лет вперёд.

Также отмечается, что глава команд разработчиков ИИ-версии Siri и гарнитуры Vision Pro Майк Роквелл (Mike Rockwell) всерьёз рассматривает возможность ухода из Apple. Такой шаг стал бы серьёзным ударом для компании, учитывая его роль в выводе на рынок обновлённой Siri после почти двухлетней задержки.

Гурман отметил, что Apple экспериментирует с новым процессом разработки, который предусматривает, что инженерам даётся на 50 % больше времени для написания программного кода и проведение исследований. При этом сокращается время на интеграцию, поскольку ИИ-агенты для генерации кода стали более производительными. Пока неясно, что именно может изменить Apple для ускорения разработки ПО. Похоже, что Федериги придётся ослабить свою хватку над организацией процесса разработки, тем самым позволяя другим топ-менеджерам раскрыться в полной мере и реализовать свои идеи.

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Теги: apple, разработка, программное обеспечение
apple, разработка, программное обеспечение
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