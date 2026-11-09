Instagram✴ с помощью ИИ вычислит «миллионы подростков» по всему миру — даже если они притворяются взрослыми

Компания Meta✴ объявила о глобальном расширении географии ИИ-технологии, которая выявляет в Instagram✴ подростков, предоставивших недостоверные данные о своём возрасте. Согласно заявлению компании, это нововведение позволит автоматически перевести «миллионы подростков» по всему миру в категорию защищённых «Аккаунтов для подростков» (Teen Accounts). Ранее аналогичные инструменты на базе ИИ были запущены в США, странах ЕС и Бразилии.

Для выявления несовершеннолетних пользователей система анализирует различные факторы: с какими профилями и контентом взаимодействует человек, какие поздравления с днём ​​рождения он получает, а также «общие темы и визуальные подсказки» на загруженных фотографиях и видео, включая такие параметры, как рост и особенности строения скелета. Кроме того, в Австралии Meta✴ начала использовать данные о возрастном диапазоне, предоставляемые компанией Apple.

Эта система позволяет удалять из Instagram✴ пользователей, которым, предположительно, меньше 13 лет (минимальный возраст для создания аккаунта в сервисах Meta✴). Для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет автоматически активируются более строгие настройки «Аккаунтов для подростков» — даже в том случае, если при регистрации они указали дату рождения, соответствующую взрослому человеку.

«Аккаунты для подростков» призваны сделать пребывание в сети более безопасным и подходящим для возраста: по умолчанию они являются закрытыми, ограничивают доступ к определённому контенту и запрещают незнакомым людям отправлять подросткам личные сообщения. Пользователи в возрасте 16 лет и младше не могут изменять настройки таких аккаунтов без разрешения родителей или опекунов.

Родители и опекуны могут осуществлять контроль за «Аккаунтами для подростков»: устанавливать временные лимиты и следить за тем, как их ребёнок пользуется Instagram✴. В Meta✴ сообщили, что со следующего месяца родители в США начнут получать в Instagram✴ уведомления с разъяснением того, как работает система оценки возраста и как можно убедиться, что возраст подростка указан на платформе корректно.

Это глобальное расширение стало следствием урегулирования судебного иска, в рамках которого Meta✴ согласилась усилить меры по проверке возраста и ввести более строгие ограничения для пользователей-подростков. Сумма урегулирования составила $17,1 млрд.

Ранее в Instagram✴ были усилены меры борьбы с фейковыми аккаунтами инфлюенсеров, созданными с помощью ИИ. Соцсеть будет ограничивать охват таких профилей, если они явно не указывают, что созданы с помощью ИИ. Также метка «создано с помощью ИИ» переименовывается в «профиль, созданный с помощью ИИ», чтобы однозначно донести до пользователей, что изображение в профиле является результатом творчества ИИ, а не фотографией реального человека.