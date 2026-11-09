Sony представила особую версию PlayStation Portal с увеличенной памятью и жёсткой привязкой к региону

Компания Sony представила обновлённую версию портативной консоли PlayStation Portal, которая выйдет эксклюзивно на японском рынке. Модель в уже знакомом игрокам чёрном цвете (Midnight Black) получила дополнительный объём встроенной памяти для поддержки будущих программных функций.

Именно расширение памяти стало главным нововведением свежей ревизии, но производитель пока не раскрыл точный объём накопителя. Устройство имеет жёсткую региональную привязку: интерфейс поддерживает исключительно японский язык, а авторизоваться в системе PlayStation Network с аккаунтом из другой страны не получится.

При этом производитель слегка скорректировал позиционирование консоли, убрав из полного официального наименования PlayStation Portal Remote Player слово Remote — теперь модель называется просто PlayStation Portal Player. В самой компании поясняют, что расширенная память потребуется для реализации новых возможностей, подробности о которых раскроют позже.

По мнению редактора издания The Verge Тома Уоррена (Tom Warren), смена названия и увеличение объёма накопителя указывают на то, что устройство может получить поддержку приложений стриминговых сервисов. Оригинальная PlayStation Portal, напомним, предназначена для трансляции игр с домашней PlayStation 5 или из облака, но не более.

Продажи особой японской модификации PlayStation Portal стартуют 10 декабря по цене 39 980 иен (около $253 по текущему курсу). О планах выпустить аналогичную ревизию с увеличенной памятью за пределами домашнего региона представители Sony пока не сообщали.