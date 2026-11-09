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Sony представила особую версию PlayStation Portal с увеличенной памятью и жёсткой привязкой к региону

Компания Sony представила обновлённую версию портативной консоли PlayStation Portal, которая выйдет эксклюзивно на японском рынке. Модель в уже знакомом игрокам чёрном цвете (Midnight Black) получила дополнительный объём встроенной памяти для поддержки будущих программных функций.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Именно расширение памяти стало главным нововведением свежей ревизии, но производитель пока не раскрыл точный объём накопителя. Устройство имеет жёсткую региональную привязку: интерфейс поддерживает исключительно японский язык, а авторизоваться в системе PlayStation Network с аккаунтом из другой страны не получится.

При этом производитель слегка скорректировал позиционирование консоли, убрав из полного официального наименования PlayStation Portal Remote Player слово Remote — теперь модель называется просто PlayStation Portal Player. В самой компании поясняют, что расширенная память потребуется для реализации новых возможностей, подробности о которых раскроют позже.

По мнению редактора издания The Verge Тома Уоррена (Tom Warren), смена названия и увеличение объёма накопителя указывают на то, что устройство может получить поддержку приложений стриминговых сервисов. Оригинальная PlayStation Portal, напомним, предназначена для трансляции игр с домашней PlayStation 5 или из облака, но не более.

Продажи особой японской модификации PlayStation Portal стартуют 10 декабря по цене 39 980 иен (около $253 по текущему курсу). О планах выпустить аналогичную ревизию с увеличенной памятью за пределами домашнего региона представители Sony пока не сообщали.

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Теги: playstation portal, консоли, sony
playstation portal, консоли, sony
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