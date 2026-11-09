Сегодня 09 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Amazon не сдалась после провала Astro и ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Amazon не сдалась после провала Astro и готовит нового домашнего робота

Amazon формирует новую команду разработчиков для создания домашнего робота, способного самостоятельно передвигаться по жилым помещениям и взаимодействовать с членами семьи. Компания продолжает работу над потребительской робототехникой, несмотря на ограниченный успех выпущенного в 2021 году робота Astro, который так и не поступил в свободную продажу.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Как выяснили журналисты CNBC, изучив вакансии Amazon, новая команда работает над принципиально новым робототехническим продуктом. В одном из объявлений упоминалась возможность автономного передвижения в постоянно меняющейся домашней обстановке. Компания также ищет специалистов по пользовательскому взаимодействию и техническому обслуживанию роботов.

В течение последних месяцев Amazon перевела на новый проект значительную часть сотрудников, ранее занимавшихся Astro. К разработке также привлекли специалиста по робототехнике из Массачусетского технологического института (MIT). Часть команды прежде работала в подразделении Lab126, участвовавшем в создании устройств Kindle, Echo и Fire TV.

В марте Amazon приобрела стартап Fauna Robotics, разработавший человекоподобного робота Sprout ростом около 107 см. Машина умеет ходить, брать небольшие предметы и взаимодействовать с людьми. Однако пока ее используют преимущественно разработчики и исследователи. Сотрудники Fauna вошли в новое подразделение Amazon Personal Robotics Group.

Пока неизвестно, будет ли будущий домашний робот основан на конструкции Sprout. Amazon не раскрывает его характеристики, стоимость и предполагаемые сроки выпуска. В компании лишь подтверждают намерение развивать направление персональной робототехники.

Представитель Amazon Брэд Глассер (Brad Glasser) заявил CNBC, что приобретение Fauna должно помочь компании решить технические проблемы, препятствующие распространению домашних роботов. По его словам, между возможностями машин в лабораторных условиях и их работой в обычных квартирах сохраняется существенная разница.

Предыдущая попытка Amazon закрепиться на этом рынке оказалась ограниченной по масштабам. Представленный в 2021 году Astro стоимостью $1450 мог перемещаться по дому, распознавать лица и выполнять функции мобильной камеры наблюдения. Однако устройство продавалось только по приглашениям и попало лишь к нескольким тысячам покупателей. Выпущенную позднее корпоративную версию компания закрыла менее чем через год.

Некоторые владельцы Astro уже опасаются прекращения поддержки устройства. Они жалуются на ограниченные возможности робота и отсутствие интеграции с новым голосовым помощником Alexa+. В Amazon заверили, что продолжают обслуживать существующих клиентов. Сроки выпуска следующего домашнего робота компания пока не называет.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про мир роботехники

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роботов с ИИ оказалось легко обмануть: искажённая картинка заставляет их легко выполнять опасные команды
Основные облачные мощности Amazon уже забронированы на весь 2027 год
Amazon представила TorchNeuron — средство запуска PyTorch на чипах AWS Trainium
Роботы на GPT-6 умеют творить без предварительного обучения, но пока не могут нормально работать руками — в Unitree объяснили почему
Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе
Шесть человекоподобных роботов сутки проработали в магазине — один сбежал, другой отлынивал
Материалы по теме
Роботов с ИИ оказалось легко обмануть: искажённая картинка заставляет их легко выполнять опасные команды

Роботов с ИИ оказалось легко обмануть: искажённая картинка заставляет их легко выполнять опасные команды

Основные облачные мощности Amazon уже забронированы на весь 2027 год

Основные облачные мощности Amazon уже забронированы на весь 2027 год

Amazon представила TorchNeuron — средство запуска PyTorch на чипах AWS Trainium

Amazon представила TorchNeuron — средство запуска PyTorch на чипах AWS Trainium

Роботы на GPT-6 умеют творить без предварительного обучения, но пока не могут нормально работать руками — в Unitree объяснили почему

Роботы на GPT-6 умеют творить без предварительного обучения, но пока не могут нормально работать руками — в Unitree объяснили почему

Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе

Восемь часов без перерыва: Xiaomi показала, как человекоподобные роботы вкалывают на её автозаводе

Шесть человекоподобных роботов сутки проработали в магазине — один сбежал, другой отлынивал

Шесть человекоподобных роботов сутки проработали в магазине — один сбежал, другой отлынивал

Теги: amazon, astro bot, домашний робот, искусственный интеллект
amazon, astro bot, домашний робот, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft показала прототип нового редактора реестра для Windows 11 — он не менялся более 30 лет
NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat
Китайская SMEE наладила массовый выпуск литографов, которые на 90 % состоят из китайских компонентов
Учёные придумали, как массово выпускать твердотельные холодильники — компрессоры отправят на пенсию
Алмазная пластина размером с пиццу: учёные совершили прорыв в создании основы для суперчипов будущего
Rockstar и PlayStation устроят в Майами фестиваль «безостановочной музыки» от звёзд саундтрека GTA VI 5 мин.
Apple начала продавать дополнительные запросы к ИИ за $50 — тем, кому подписки Creator Studio недостаточно 2 ч.
ЕС захотел встроить в сервисы Google, Meta и TikTok выключатель функций, вызывающих цифровую зависимость 2 ч.
«Абеляр, расчисти мой календарь»: трейлер с датой релиза Warhammer 40,000: Dark Heresy приятно удивил игроков 2 ч.
Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony стала маркировать главные игры PS5 знаком PlayStation Exclusive 3 ч.
Instagram с помощью ИИ вычислит «миллионы подростков» по всему миру — даже если они притворяются взрослыми 4 ч.
Тернус решил ускорить разработку ПО Apple — для этого придётся ослабить контроль 7 ч.
Спустя 15 лет Skyrim превратилась в MMO — стартовала открытая «бета» амбициозного мода Aurbis 10 ч.
Apple бросилась догонять OpenAI и Meta: Тернус требует превратить Siri в мощного ИИ-агента 10 ч.
Сооснователь BioWare рассказал, сколько будет стоить спасение Mass Effect 11 ч.
Google представила ИИ-ускорители TPU 8tx и TPU 8i Max 36 мин.
Amazon не сдалась после провала Astro и готовит нового домашнего робота 43 мин.
Sony представила особую версию PlayStation Portal с увеличенной памятью и жёсткой привязкой к региону 2 ч.
Лунная ракета NASA SLS продырявила ионосферу Земли так, что это могло вызвать фатальные сбои GPS 3 ч.
Китай вступился за Дженсена Хуанга и назвал шпионский скандал клеветой 4 ч.
Илон Маск хочет догнать Samsung по объёму производства DRAM — Terafab замахнулась на миллион пластин в месяц уже к 2032 году 4 ч.
Google представила ИИ-ускорители TPU 8tx и TPU 8i Max, заточенные под конфиденциальность и огромные контексты 5 ч.
BYD представила китайский Rolls-Royce: люксовый электромобиль Yangwang умеет плавать и стоит больше $300 000 5 ч.
Xiaomi раскрыла дату глобального анонса флагманов Xiaomi 18 Pro и Pro Max 6 ч.
Скандал вокруг Дженсена Хуанга показал, насколько Nvidia зависит от своего основателя и его детей 7 ч.