Amazon не сдалась после провала Astro и готовит нового домашнего робота

Amazon формирует новую команду разработчиков для создания домашнего робота, способного самостоятельно передвигаться по жилым помещениям и взаимодействовать с членами семьи. Компания продолжает работу над потребительской робототехникой, несмотря на ограниченный успех выпущенного в 2021 году робота Astro, который так и не поступил в свободную продажу.

Как выяснили журналисты CNBC, изучив вакансии Amazon, новая команда работает над принципиально новым робототехническим продуктом. В одном из объявлений упоминалась возможность автономного передвижения в постоянно меняющейся домашней обстановке. Компания также ищет специалистов по пользовательскому взаимодействию и техническому обслуживанию роботов.

В течение последних месяцев Amazon перевела на новый проект значительную часть сотрудников, ранее занимавшихся Astro. К разработке также привлекли специалиста по робототехнике из Массачусетского технологического института (MIT). Часть команды прежде работала в подразделении Lab126, участвовавшем в создании устройств Kindle, Echo и Fire TV.

В марте Amazon приобрела стартап Fauna Robotics, разработавший человекоподобного робота Sprout ростом около 107 см. Машина умеет ходить, брать небольшие предметы и взаимодействовать с людьми. Однако пока ее используют преимущественно разработчики и исследователи. Сотрудники Fauna вошли в новое подразделение Amazon Personal Robotics Group.

Пока неизвестно, будет ли будущий домашний робот основан на конструкции Sprout. Amazon не раскрывает его характеристики, стоимость и предполагаемые сроки выпуска. В компании лишь подтверждают намерение развивать направление персональной робототехники.

Представитель Amazon Брэд Глассер (Brad Glasser) заявил CNBC, что приобретение Fauna должно помочь компании решить технические проблемы, препятствующие распространению домашних роботов. По его словам, между возможностями машин в лабораторных условиях и их работой в обычных квартирах сохраняется существенная разница.

Предыдущая попытка Amazon закрепиться на этом рынке оказалась ограниченной по масштабам. Представленный в 2021 году Astro стоимостью $1450 мог перемещаться по дому, распознавать лица и выполнять функции мобильной камеры наблюдения. Однако устройство продавалось только по приглашениям и попало лишь к нескольким тысячам покупателей. Выпущенную позднее корпоративную версию компания закрыла менее чем через год.

Некоторые владельцы Astro уже опасаются прекращения поддержки устройства. Они жалуются на ограниченные возможности робота и отсутствие интеграции с новым голосовым помощником Alexa+. В Amazon заверили, что продолжают обслуживать существующих клиентов. Сроки выпуска следующего домашнего робота компания пока не называет.