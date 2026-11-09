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Любовно-шпионский скандал вокруг главы Nvidia обрастает китайскими связями — в истории всплыл след Alibaba

Сообщается, что тесному контакту главы сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг (Alice Huang) с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) способствовала заинтересованность компании Alibaba в создании дата-центра в Юго-Восточной Азии. Это ещё один «китайский» след в этой то ли шпионской, то ли любовной истории.

Вкратце напомним, что американские ведомства с отсылкой к данным спецслужб связали деятельность г-жи Элис Хуанг (Alice Huang) с органами государственной безопасности Китая. Её «вели» несколько лет и ещё год назад об этом было доложено Дональду Трампу (Donald Trump). Президент никак не отреагировал на эти записки, и информация просочилась в СМИ. Поскольку Nvidia и лично Дженсен Хуанг стали своего рода национальным достоянием США, близкая связь последнего с агентом иностранного государства, пусть даже предполагаемая, уже представляет собой угрозу национальной безопасности.

По данным Financial Times, г-жа Элис Хуанг, уже будучи главой Megaspeed, но ещё до тесных контактов с Nvidia, вместе со своим деловым партнёром Каном Вэем (Kang Wei) в начале 2025 года предлагала инвесторам из Китая вложить средства в проект строительства дата-центра в Юго-Восточной Азии стоимостью несколько сотен миллионов долларов. К этому времени ускорители Nvidia уже было запрещено ввозить в Китай, но использовать ЦОД на их основе на зарубежных площадках контролирующие органы США не запрещали. В беседе с китайскими инвесторами Элис Хуанг и Кан Вэй утверждали, что не испытывают проблем с приобретением графических процессоров Nvidia, и Alibaba в этих разговорах фигурировала как один из клиентов проекта.

Согласно документам компаний, которыми располагает Financial Times, в июне 2024 года Alibaba через сингапурскую дочернюю структуру Apex Enterprise Solutions предоставила финансирование малайзийской компании Speedmatrix, входящей в группу Megaspeed. В обеспечение займа Speedmatrix передала в залог весь свой бизнес. Тем самым, за 2024 год балансовые активы Megaspeed увеличились с $33 млн до $3 млрд, причём значительная часть роста была связана с операциями дочерних структур.

Свидетели утверждают, что Alibaba с самого начала выступала основным заказчиком облачного сервиса Megaspeed в Юго-Восточной Азии и сохраняла статус крупнейшего клиента. Именно договор аренды вычислительных мощностей с Alibaba, по сведениям собеседника газеты, помог Megaspeed установить контакты с Nvidia по вопросам закупки ускорителей.

Два года спустя весь этот клубок отношений привёл к тому, что Дженсен Хуанг публично признался в супружеской измене и официально принёс извинения семье и общественности. Имя связанной с этим женщины он не назвал. Китай официально отверг свою причастность к этому скандалу, назвав его клеветой в свой адрес. В течение следующей недели Дженсен Хуанг должен ответить на неудобные для себя вопросы в Конгрессе США. Уволить его нельзя — это разрушит систему управления проектами компании, а этого нельзя допустить ни в коем случае.

По данным WIRED, в октябре 2025 года Дженсен Хуанг нанял PR-компанию Heller для работы по вопросам жизни своей семьи, в частности, в сфере благотворительности. Позднее Heller стала координировать его взаимодействие с прессой о связях с сингапурской компанией Megaspeed, включая возможные отношения с Элис Хуанг.

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Теги: дженсен хуанг, скандал, шпионский
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