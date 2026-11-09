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Samsung наконец запускает производство чипов в США — первые чипы для Tesla выпустят уже в этом году

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics готовится к тестовому запуску своего нового завода по производству полупроводников в американском городе Тейлор (штат Техас) во второй половине декабря. Массовый выпуск передовых микросхем на этой площадке намечен на 2027 год.

Источник изображения: The Hindu Business Line

Источник изображения: The Hindu Business Line

Сам производитель пока не называл точную дату начала испытаний производственной линии. Издание The Korea Herald со ссылкой на отраслевые источники сообщает, что специалисты компании уже завершают монтаж оборудования и проводят первичные проверки систем.

Параллельно американское подразделение Samsung Austin Semiconductor ищет профильных инженеров, а также технических инструкторов для обучения персонала. Основная цель тестового этапа — отладить технологические цепочки и вывести на приемлемый уровень процент выхода годных кристаллов, что критически важно для освоения 2-нм техпроцесса.

Строительство предприятия в Тейлоре началось в 2022 году: изначально производитель рассчитывал ввести комплекс в строй ещё во второй половине 2024 года, но в итоге график сместился на два года. Одной из ключевых задач фабрики должен стать выпуск процессоров нового поколения AI6 для компании Tesla по контракту на $16,5 млрд — их производство ожидается во второй половине 2027 года.

До конца текущего месяца Samsung должна начать возведение второго завода в Техасе, запуск которого запланирован на 2030-й год. По данным источников, на новом предприятии планируют изготавливать базовые логические кристаллы для высокоскоростной памяти HBM по заказам AMD и Nvidia, но эти соглашения официально не подтверждены.

Запуск фабрики в США должен помочь Samsung укрепить позиции в сфере контрактного производства микроэлектроники. Сейчас компания занимает второе место в мире, сильно отставая от тайваньской TSMC. Так, по данным аналитиков TrendForce, во втором квартале 2026 года доля Samsung на мировом рынке контрактного выпуска чипов составила 5,9 % против 72,5 % у лидера индустрии.

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Теги: samsung, производство микросхем
samsung, производство микросхем
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