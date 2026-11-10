Календарь релизов 9–15 ноября: Warhammer Survivors, Dreadmoor и Casualties: Unknown

На этой неделе — возвращение Warhammer Survivors, продолжение масштабной стратегии Ashes of the Singularity II и новый сезон футбольного менеджера с Football Manager 27. Также в календаре — ремастер Shrek 2, необычный симулятор Tanuki: Pon’s Summer, свежий патч для Path of Exile и несколько интересных инди-новинок.

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