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Gamesblender № 801: песчаная TES VI: Sentinel, новый шутер Джона Ромеро и Xbox в крокодиле

 
Добро пожаловать в новый выпуск GamesBlender! The Elder Scrolls VI наконец получила подзаголовок Sentinel и показала нам пустыню Хаммерфелла — правда, до самой игры, похоже, еще далеко. Джон Ромеро спас свой новый шутер после сокращений в Microsoft, Remedy празднует успех Control Resonant, а создатель Yakuza лишился новой студии и Gang of Dragon. Тем временем Nintendo столкнулась с проблемами производства картриджей, а Nvidia вспоминает легендарную GeForce 8800 GTX

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Теги: gamesblender, the elder scrolls vi, gang of dragon, remedy entertainment, игры
gamesblender, the elder scrolls vi, gang of dragon, remedy entertainment, игры
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