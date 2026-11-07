Gamesblender № 801: песчаная TES VI: Sentinel, новый шутер Джона Ромеро и Xbox в крокодиле

Добро пожаловать в новый выпуск GamesBlender! The Elder Scrolls VI наконец получила подзаголовок Sentinel и показала нам пустыню Хаммерфелла — правда, до самой игры, похоже, еще далеко. Джон Ромеро спас свой новый шутер после сокращений в Microsoft, Remedy празднует успех Control Resonant, а создатель Yakuza лишился новой студии и Gang of Dragon. Тем временем Nintendo столкнулась с проблемами производства картриджей, а Nvidia вспоминает легендарную GeForce 8800 GTX