Обзор SSD-накопителя Samsung 990: четыре бита и много вопросов

Рынок потребительских SSD переживает явно не лучшие времена. Накопители дорожают, а производители флеш-памяти всё больше внимания уделяют серверному сегменту. Причина хорошо известна: инфраструктура искусственного интеллекта требует огромных объёмов хранения данных, и обслуживать этот спрос поставщикам NAND выгоднее, чем бороться за покупателей комплектующих для обычных ПК. Так, во втором квартале 2026 года в корпоративные SSD ушло 48 % всей произведённой флеш-памяти (в пересчёте на ёмкость), тогда как годом ранее эта доля составляла лишь 26 %. Оставшийся объём делят между собой потребительские накопители, карты памяти, смартфоны и другие гаджеты. Причём перераспределение в пользу ИИ ещё не закончилось: по прогнозу аналитиков, к концу года серверные SSD будут поглощать уже более половины всех поставок NAND.

В таких условиях компаниям, которые намерены сохранять позиции на потребительском рынке, приходится искать способы сдерживать стоимость своей продукции. Бесконечно перекладывать подорожание компонентов на покупателей невозможно: с ростом цен закономерно падает спрос, поскольку в какой-то момент потребители начинают откладывать покупки SSD или даже переходить на HDD. Но пространство для экономии у производителей всё же есть, и новые модели массовых накопителей всё-таки продолжают появляться, пусть и не так активно, как раньше. Например, недавно мы знакомились с WD Blue SN5100, а теперь в нашу лабораторию поступила ещё одна похожая по идеологии новинка — Samsung 990.

Появление таких продуктов именно у SanDisk и Samsung вполне закономерно. Обе компании имеют собственное производство флеш-памяти и разрабатывают вертикально интегрированные платформы SSD, что позволяет им согласовывать выбор NAND, контроллера и алгоритмов его работы ещё на этапе проектирования. Это даёт больше возможностей для снижения себестоимости, чем простая сборка накопителя из доступных на рынке компонентов. Именно этими возможностями компании и пользуются в своих новинках. Иными словами, ни WD Blue SN5100, ни Samsung 990 не претендуют на роль флагманов. Их задача гораздо практичнее — предложить достаточно быстрый накопитель для массового ПК, сохранив приемлемый уровень цен на фоне почти трёхкратного подорожания потребительских SSD за последний год.

Основным средством экономии в обоих случаях стала QLC 3D NAND. Такая память хранит по четыре бита в каждой ячейке вместо трёх у TLC, что повышает плотность хранения данных и позволяет снизить себестоимость SSD в пересчёте на единицу ёмкости. Оценить финансовую составляющую этого выигрыша нетрудно по биржевым ценам: в начале ноября кристалл QLC ёмкостью 1 Тбит стоил $24, а аналогичный по объёму кристалл TLC — $29. Разница составляет примерно 17 %, или около $40 на комплект памяти для терабайтного накопителя. И эти цифры хорошо показывают экономический смысл перехода на QLC как для производителя, так и для конечного пользователя, до которого эта скидка тоже может добраться.

Впрочем, аббревиатура QLC у многих до сих пор вызывает скорее неприязнь, чем хоть какое-то воодушевление. И такая репутация возникла не на пустом месте: ранние накопители с четырёхбитовой памятью нередко отличались сомнительной надёжностью и низкой производительностью. Однако переносить этот опыт на современные QLC SSD и уж тем более на продукцию ведущих производителей неправильно. За прошедшие годы усовершенствовались как сами ячейки, так и способы их программирования, а также алгоритмы чтения и коррекции ошибок. Для отдельных современных реализаций QLC ресурс уже достигает 3000–5000 циклов программирования и стирания, что приближается к показателям выносливости TLC-памяти.

Разумеется, физические ограничения QLC никуда не исчезли. Чтобы хранить четыре бита, ячейка должна различать 16 состояний вместо 8 у TLC, что повышает требования к точности записи и чтения. Поэтому куда более заметный для пользователя компромисс сегодняшних QLC SSD может быть связан не с надёжностью, а с их поведением при записи больших объёмов данных, когда возможности SLC-кеширования уже исчерпаны. А это значит, что современные QLC SSD стоит оценивать не по типу используемой памяти, а по результатам комплексных испытаний в реальных нагрузках.

При этом Samsung дополнительно подогревает интерес к новому Samsung 990, предъявляя целый ряд аргументов в пользу прогрессивности собственной архитектуры QLC. Не так давно компания перешла к выпуску четырёхбитовой V-NAND девятого поколения. Реализованные в ней усовершенствования позволили заявить о двукратном росте скорости записи и улучшении сохранности данных примерно на 20 % относительно предыдущего поколения. Первого удалось добиться благодаря технологии Predictive Program, которая предсказывает изменение состояния ячеек и сокращает лишние операции стирания и программирования. Второе связано с технологией Designed Mold, в рамках которой производитель перестроил трассировку управляющих линий для улучшения однородности физических характеристик ячеек внутри чипа.

В результате Samsung 990 интересен как попытка именитой компании предложить более доступную альтернативу Samsung 990 Evo Plus для обычного ПК. Использование QLC в данном случае не даёт явных оснований заранее записывать его в число компромиссных продуктов, которыми в своё время были накопители с суффиксом «Qvo» в названии. Но и известное имя производителя не освобождает новинку от проверки: важно выяснить, насколько ощутимой получилась экономия и какими уступками она обернулась для пользователя.

⇡#Внешний вид и внутреннее устройство

Свежие модели M.2 SSD в средней ценовой категории выглядят примерно одинаково. Samsung 990 исключением не является. Тут нет никаких замысловатых систем охлаждения, а основные компоненты — контроллер и флеш-память — размещены в двух микросхемах на одной стороне печатной платы.

С лицевой стороны накопитель закрыт информационной этикеткой, судя по которой Samsung 990, в отличие от предыдущих продуктов производителя, собран во Вьетнаме, а не в Корее. С оборотной стороны есть и ещё одна традиционная для Samsung наклейка, выполняющая функцию своеобразного теплорассеивателя, поскольку имеет внутри слой медной фольги. Правда, здесь эта наклейка довольно небольшая и не доходит до участка платы под контроллером.

По компоновке Samsung 990 заметно отличается от своих TLC-предшественников — Samsung 990 Evo и Samsung 990 Evo Plus. Переход на другой тип памяти сопровождается изменением разводки платы, хотя в основе всех трёх моделей лежат контроллеры одного семейства — Samsung Piccolo.

Этот 5-нм контроллер уже несколько лет служит основой для безбуферных накопителей Samsung. Он располагает всем необходимым для этой цели: четырьмя каналами для подключения флеш-памяти, интерфейсом PCIe 4.0 x4 и поддержкой технологии HMB, которая позволяет использовать небольшой участок оперативной памяти ПК для хранения необходимых контроллеру служебных данных.

Однако в Samsung 990 применяется видоизменённая версия этого чипа под названием PiccoloQ, которая специально адаптирована для работы с QLC V-NAND. Но это не единственное её отличие: она также лишена поддержки альтернативного режима внешнего интерфейса PCIe 5.0 x2, доступного у 990 Evo и Evo Plus. А ещё корпус PiccoloQ не получил металлической накладки для улучшения отвода тепла.

Вся флеш-память рассматриваемого Samsung 990 ёмкостью 2 Тбайт уместилась в одной микросхеме. Внутри её корпуса объединены сразу 16 кристаллов QLC V-NAND ёмкостью по 1 Тбит. Таким образом, единственная микросхема памяти на плате скрывает довольно сложную многокристальную сборку.

В ней используется фирменная QLC V-NAND девятого поколения, путь которой в готовые продукты оказался довольно долгим. Впервые о начале её массового производства Samsung объявила ещё в сентябре 2024 года. Однако первые серийные партии оказались проблемными, что в конечном счёте потребовало переработки кремния и всего технологического процесса. В итоге полноценный коммерческий выпуск этой памяти начался лишь в 2026 году.

Но зато финальная версия не только имеет четырёхбитовые ячейки и 280-слойную структуру, но и может похвастать наивысшей на сегодняшний день плотностью 28,5 Гбит/мм2, достигнутой для массово выпускаемой памяти. Кроме того, скорость её внешнего интерфейса увеличена до 3200 МТ/с, скорость программирования вдвое выше, чем у QLC-памяти прошлого поколения, а энергопотребление значительно ниже благодаря снижению рабочих напряжений.

Иными словами, в основе Samsung 990 лежит свежая и, по обещаниям производителя, довольно продвинутая начинка, чем он выгодно отличается от многих других потребительских QLC-накопителей, которые собираются из компонентов по остаточному принципу. Более того, Samsung 990 в определённой степени превосходит даже своего TLC-предшественника, Samsung 990 Evo Plus, поскольку там используется более старая флеш-память восьмого поколения со скоростью интерфейса 2400 МТ/с. Но влияет ли это на реальную производительность, мы увидим далее.

⇡#Технические характеристики

Паспортные характеристики Samsung 990 выглядят многообещающе. Заявленные показатели ставят этот накопитель на голову выше Samsung 990 Evo, который обеспечивал скорости не выше 5 Гбайт/с, и фактически уравнивают его с более новым Samsung 990 Evo Plus, обещая на линейных операциях чтения производительность выше 7 Гбайт/с — то есть на уровне пропускной способности интерфейса PCIe 4.0 x4.

Производитель Samsung Серия 990 Модельный номер MZ-V9V1T0BW MZ-V9V2T0BW Форм-фактор M.2 2280 Интерфейс PCI Express 4.0 x4 – NVMe 2.0 Ёмкость 1000 Гбайт 2000 Гбайт Конфигурация Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель Samsung 280-слойная 1-Тбит QLC 3D NAND Контроллер Samsung PiccoloQ Буфер: тип, объём Нет Производительность Макс. скорость последовательного чтения, Мбайт/с 7150 7250 Макс. скорость последовательной записи, Мбайт/с 6450 6450 Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), тыс. IOPS 700 850 Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), тыс. IOPS 1100 1200 Физические характеристики Средняя потребляемая мощность, Вт 4,0 4,3 MTBF (среднее время наработки на отказ), млн ч 1,5 Ресурс записи (TBW), Тбайт 400 800 Гарантийный срок, лет 3 Габаритные размеры: Д × В × Г, мм 80 × 22 × 2,38

Фактически QLC-память вносит в формализованные числами спецификации Samsung 990 лишь три достойных внимания момента. Первый — гарантия и заявленный ресурс. Тут новинка действительно уступает Samsung 990 Evo Plus: гарантийный срок сокращён с пяти до трёх лет, похожим образом снижен в полтора раза и разрешённый объём перезаписи. В течение жизненного цикла Samsung 990 разрешается полностью перезаписать данными 400, а не 600 раз.

Впрочем, даже уменьшенный ресурс не выглядит тесным ограничением для обычного использования. Чтобы исчерпать лимит 800 Тбайт за три года, на двухтерабайтную модель пришлось бы ежедневно записывать около 730 Гбайт данных. Для терабайтной версии соответствующая величина составляет примерно 365 Гбайт в сутки. При этом показатель TBW обозначает формальный гарантийный лимит, а не объём записи, после которого накопитель становится безнадёжно испорченным. К тому же в российских условиях всё это не имеет практического значения: официально Samsung в нашей стране не работает, а в магазинах на накопители корейского производителя дадут лишь годовую гарантию.

Второй момент — более низкие, чем у TLC-собрата, показатели производительности случайных операций. Но, как и в случае с ресурсом, это — вполне закономерное ограничение, поскольку QLC-память сложнее в обращении на архитектурном уровне из-за вдвое большего количества состояний. При этом снижение показателей на фоне Samsung 990 Evo Plus составляет лишь 11–19 %, что скорее говорит не о недостатках QLC V-NAND, а о прогрессивности алгоритмов обслуживания массива флеш-памяти, заложенных в Samsung 990.

И третье — кое в чём Samsung 990 смотрится выигрышнее TLC-предшественников. А именно — в энергоэффективности. Заявленные показатели потребления новинки ниже, чем у Samsung 990 Evo Plus, примерно на 7 %. И это — важное улучшение, поскольку накопители Samsung на TLC-памяти довольно сильно нагреваются в работе. На это преимущество напирает и сам производитель: в материалах для прессы он указывает, что Samsung 990 должен быть «быстрее, чем обычные SSD», но «более холодным, чем флагманские SSD».

Сильное сходство Samsung 990 и Samsung 990 Evo Plus можно увидеть и в простых синтетических тестах. Например, в CrystalDiskMark рассматриваемый QLC-накопитель сколь-нибудь заметно уступает TLC-собрату лишь в скорости случайного чтения, по остальным же параметрам отличия укладываются в единицы процентов. И в целом это не выглядит как существенное отличие в потребительских характеристиках.

Однако это ещё не означает, что Samsung 990 и 990 Evo Plus одинаково справляются с продолжительной записью. Показатели в CrystalDiskMark получены с использованием SLC-кеширования, которое позволяет временно записывать данные в ячейки в однобитовом режиме. В то же время для полноценной оценки QLC-новинки важны и объём доступного кеша, и поведение накопителя при его заполнении. Именно с исследования этих особенностей мы и начнём подробное практическое знакомство с Samsung 990.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Главным оппонентом Samsung 990 в тестировании по понятным причинам станет Samsung 990 Evo Plus — так мы сможем понять, насколько сильно безбуферная аппаратная платформа Samsung теряет в производительности после переезда на QLC-память. Однако, чтобы сделать исследование более полезным при выборе SSD в современных условиях, в число участников тестирования мы добавили безбуферные PCIe 4.0-решения на контроллере Maxio MAP1602, а также соответствующие накопители SanDisk (WD).

Также в список участников тестов вошли и некоторые другие ходовые модели SSD, с которыми будет интересно сравнить сегодняшнего героя, и в результате полный список протестированных продуктов получился следующим.

Накопитель Ёмкость, Гбайт Артикул Интерфейс Контроллер DRAM-буфер Флеш-память Прошивка Adata Legend 900 2000 SLEG-900-2TCS PCIe 4.0 x4 Maxio MAP1602 Нет YMTC 232L QLC NAND SN14436 Crucial P510 2000 CT2000P510SSD8 PCIe 5.0 x4 Phison PS5031-E31T Нет Micron 276L TLC NAND K1CR5102 Kingston KC3000 2000 SKC3000D/2048G PCIe 4.0 x4 Phison PS5018-E18 2 Гбайт Micron 176L TLC NAND EIFK31.6 Netac NV7000-t 2000 NT01NV7000t-2T0-E4X PCIe 4.0 x4 Maxio MAP1602 Нет YMTC 232L TLC NAND H230827a Samsung 990 2000 MZ-V9V2T0BW PCIe 4.0 x4 Samsung PiccoloQ Нет Samsung 280L QLC NAND 0B2QLXL7 Samsung 990 Evo Plus 2000 MZ-V9S2T0BW PCIe 4.0 x4 Samsung Piccolo Нет Samsung 236L TLC NAND 2B2QKXG7 WD Blue SN5100 2000 WDS200T5B0E-00CPE0 PCIe 4.0 x4 SanDisk Polaris 3 Нет SanDisk 218L QLC NAND 3530M0WD WD Black SN7100 2000 WDS200T4X0E-00CJA0 PCIe 4.0 x4 SanDisk Polaris 3 Нет SanDisk 218L TLC NAND 7615M0WD WD Black SN8100 2000 WDS200T1X0M-00CMT0 PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт SanDisk 218L TLC NAND 830ZRR02

Конфигурация тестовой системы имела следующий вид:

Процессор: Intel Core i9-14900K (Raptor Lake Refresh, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3).

Процессорный кулер: Noctua NH-D15.

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC (AD102 2235/2535 МГц, 24 Гбайт GDDR6X 21 Гбит/с).

Тестовые накопители при испытаниях устанавливались на материнской плате во второй слот PCIe 5.0 x16 (через переходник Asus PCIe 5.0 M.2 Card), к которому подведены линии PCI Express непосредственно от процессора.

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605. В системе использовался драйвер Microsoft Standard NVMe Express Controller 10.0.26100.2454.

⇡#SLC-кеширование: запись, чтение и удаление файлов

SLC-кеширование – важнейший алгоритм, который в современных накопителях отвечает за ускорение операций записи. Его суть состоит в том, что информация на SSD c TLC- или QLC-памятью сначала записывается в быстром однобитовом режиме, а её уплотнение происходит позднее, в моменты простоя накопителя. Это значит, что современные накопители могут демонстрировать высокую скорость записи лишь на ограниченном объёме данных, размер которых зависит от конкретной реализации алгоритма SLC-кеширования.

Чтобы выяснить, как это работает на практике и каковы скорости массива флеш-памяти конкретных накопителей при работе в различных режимах, мы проводим тест непрерывной записи файлов на SSD до полного исчерпания его ёмкости с одновременным замером быстродействия. В этом тесте используются стандартные для ОС Windows операции однопоточного копирования файлов на проверяемый SSD (с RAM-диска), а испытание проводится в три прохода: для полностью чистого SSD; для SSD, заполненного данными наполовину; и для SSD, который изначально полон на три четверти.

В накопителях Samsung давно применяется эталонный динамический SLC-кеш, размер которого зависит от объёма свободного места на SSD. На чистый Samsung 990 с высокой скоростью можно записать около 330 Гбайт данных, на заполненный на 75 % — лишь 32 Гбайт. При этом QLC-сущность накопителя тут проявляется не столько в размере кеша, сколько в том, как SSD ведёт себя после его исчерпания. Производительность в этом случае падает радикально — прямая запись в четырёхканальный массив QLC-памяти, несмотря на то что тут применяется самая прогрессивная QLC V-NAND, которая только есть у Samsung, происходит на скорости порядка 300 Мбайт/с. Это сразу даёт понять, что фундаментальные недостатки QLC SSD компании Samsung обойти не удалось.

Неудивительно, что по средней скорости заполнения Samsung 990 выглядит довольно слабо. Чтобы забить под завязку двухтерабайтную версию этого SSD, потребуется потратить более полутора часов. Это, безусловно, не худший результат, но, например, относительно свежий QLC-накопитель WD Blue SN5100 справляется с таким же объёмом работы более чем в полтора раза быстрее.

При этом скорость работы с SLC-кешем у Samsung 990 очень даже неплоха. В режиме ускоренной записи он работает на одном уровне с флагманами — здесь его QLC-сущность совершенно никак не проявляется.

Справедливости ради нужно сказать, что даже с относительно медленным QLC-режимом Samsung 990 превосходит Adata Legend 900, в котором используется популярная комбинация из контроллера MAP1602 и QLC-памяти производства YMTC.

Но с однопоточным чтением средствами Windows у Samsung 990 возникает настоящая проблема. При копировании данных с этого накопителя на RAM-диск стандартными средствами ОС он отдаёт файлы существенно медленнее любых конкурентов, включая и другие QLC-накопители, и своего TLC-собрата Samsung 990 Evo Plus. Очевидно, даже после перепроектирования новая QLC V-NAND сохранила существенные изъяны в производительности, а алгоритмы работы контроллера не в силах их убедительно замаскировать.

Зато Samsung 990 можно похвалить за то, как он обрабатывает операции удаления файлов. В основе контроллера Piccolo лежат два Arm-ядра: производительное с архитектурой Cortex-R8, занятое операциями реального времени, и эффективное с архитектурой Cortex-R5 для фонового обслуживания массива NAND. И мощности этой пары вполне хватает: Samsung 990 не подтормаживает даже тогда, когда происходит одномоментное удаление с SSD больших объёмов данных. Несмотря на то, что в этом случае контроллер вынужден перебросить часть своих ресурсов на операции сборки мусора в массиве флеш-памяти, отзывчивость и производительность почти не снижаются. Наглядно это иллюстрирует график ниже. На нём показано, что происходит с производительностью рассматриваемого SSD после удаления с него 16 файлов по 8 Гбайт.

В итоге на первый взгляд Samsung 990 выглядит довольно противоречиво. Всё, что зависит в этом накопителе от контроллера, включая SLC-кеширование, работает довольно неплохо. Но впечатление портит низкая скорость однопоточного чтения, последствия которой, как мы увидим далее, заметны не только при копировании файлов на более быстрый носитель.

⇡#Производительность комплексных файловых операций

Ещё один вариант работы с файлами в Windows, который мы проверяем при знакомстве с новыми SSD, — копирование, архивирование и разархивирование файлов внутри пространства накопителя. Такие сценарии сложнее, чем копирование с накопителя или на него, поскольку в них контроллеру приходится иметь дело сразу с двумя разнонаправленными потоками данных, и в этом случае его мощность и алгоритмы играют заметную роль.

Однако и здесь Samsung 990 ожидаемо занимает место аутсайдера, что связано с той же причиной — низкой скоростью чтения файлов с этого накопителя. Поэтому подняться на диаграммах выше последнего места ему удаётся лишь при разархивировании массива файлов, когда объём записываемых данных превышает объём считываемых.

⇡#Производительность в приложениях

Для изучения производительности накопителей в приложениях различного характера мы пользуемся двумя тестами, которые воспроизводят дисковую активность, возникающую на ПК при решении тех или иных практических задач. Первый тест — PCMark 10 — ориентирован на оценку быстродействия в общеупотребительных сценариях, характерных для дома и офиса. Второй — SPECworkstation 4.0. Как следует из названия, он имеет профессиональный характер и моделирует существенно более интенсивную нагрузку, которая характерна для рабочих станций, используемых для инженерной или научной работы.

С точки зрения PCMark 10 рассматриваемый Samsung 990 оказывается немного быстрее Samsung 990 Evo Plus и занимает место в группе популярных безбуферных накопителей с TLC-памятью. При этом среди QLC-накопителей он тоже особо не выделяется. Решение на контроллере MAP1602 выглядит немного медленнее сегодняшнего главного героя, но впечатливший нас некоторое время тому назад WD Blue SN5100 — немного быстрее.

Оценки, полученные Samsung 990 в отдельных сценариях, в целом повторяют общий результат. Выделяются разве что скромный результат при запуске ПО и высокий — при работе с контентом в творческих приложениях.

PCMark 10

Хорошие результаты в подобных комплексных сценариях Samsung 990 показывает благодаря удачному контроллеру, который особенно хорошо проявляет себя в профессиональных нагрузках. В SPECworkstation 4.0 накопитель оказывается в верхней части диаграммы рядом со своим TLC-собратом. От него Samsung 990 фактически наследует звание лучшего безбуферного накопителя для сложных нагрузок.

Если посмотреть на результаты, полученные в отдельных тестах, то можно увидеть, в каких приложениях положительные качества Samsung 990 проявляются наиболее явно. Большинство из них — это профессиональные системы 3D-моделирования и проектирования, а также инструменты для инженерных расчётов. При этом в разработке ПО или некоторых вариантах работы с видео этот накопитель оказывается не так уж и силён.

SPECworkstation 4.0

Таким образом, слабые результаты простого копирования не мешают Samsung 990 уверенно выступать в тестах прикладной нагрузки. Здесь накопителю приходится обслуживать другую последовательность обращений, с иным сочетанием чтения и записи, размеров блоков и глубины очереди. А главное, операции носят многопоточный характер. В таких условиях его аппаратная платформа и прошивка получают возможность распараллеливать работу с массивом флеш-памяти и проявляют себя заметно лучше. Однако высокий итоговый балл не означает универсальности: даже внутри SPECworkstation 4.0 сильные результаты в одних сценариях соседствуют с весьма скромными в других.

⇡#Производительность в играх

Игровая производительность Samsung 990, по данным бенчмарка 3DMark, тоже оказывается на достаточно неплохом уровне — он опережает не только Samsung 990 Evo Plus, но и, например, популярные TLC-накопители WD Black SN7100 (без DRAM-буфера) и Kingston KC3000 (с DRAM-буфером). Это, безусловно, далеко не флагман класса WD Black SN8100, но вполне нормальный вариант для игровой системы среднего уровня.

Причём Samsung 990 демонстрирует вполне достойные результаты почти во всех игровых сценариях: как при запуске игр, так и при их установке, копировании, сохранении игрового прогресса и в особенности при захвате игрового видео. Иными словами, этот SSD способен неплохо вписаться в современные геймерские ПК, особенно если на фоне хорошей производительности он сможет похвастать и доступной (в существующих реалиях) стоимостью.

3DMark Storage

⇡#Синтетические тесты

При измерении производительности синтетическими тестами редко когда можно натолкнуться на какие-то сюрпризы. Однако в этот раз результаты выглядят довольно неожиданно — при любом варианте нагрузки, кроме последовательного чтения с глубокой очередью запросов, Samsung 990 оказывается медленнее любого из выбранных для него конкурентов. Особенно критично, что такая ситуация наблюдается в важных на практике сценариях — при случайном мелкоблочном чтении и записи, выполняемых в один поток.

Всё это вновь поднимает вопрос о каких-то глубинных изъянах Samsung 990, связанных, очевидно, с архитектурой его фирменной QLC-памяти девятого поколения, исправить которые Samsung так и не смогла, несмотря на переделку памяти. С технологической точки зрения этот накопитель как будто бы не должен значительно отставать от WD Blue SN5100 и уж тем более проигрывать решениям на платформе MAP1602 с QLC-памятью, но во многих случаях практика кардинально расходится с ожиданиями.

⇡#Температурный режим

Предыдущие накопители Samsung, основанные на контроллере Piccolo, скромным нагревом во время эксплуатации не отличались, даже несмотря на то, что этот чип выполнен по сравнительно современному 5-нм техпроцессу. Спецификации Samsung 990 предполагали некоторое улучшение энергоэффективности на фоне TLC-собратьев, но, честно говоря, при практических испытаниях этого не видно.

Даже по данным собственных датчиков SSD, температура контроллера легко переваливает за 90-градусную величину, доходя в конце концов до 100 °C. Для этого хватает буквально нескольких минут непрерывных смешанных обращений к файлам с преобладанием операций чтения. А полная картина во время температурного теста была такой.

У Samsung 990 предусмотрено три датчика. Основная масса мониторинговых утилит, включая и фирменный Samsung Magician, показывают пользователю первый датчик, который плохо отражает реально происходящие в недрах SSD тепловые процессы. В то же время наиболее показательны данные, снимаемые со второго датчика, который относится к главной микросхеме Piccolo.

Стоит отметить, что в Samsung 990 контроллер нагревается даже сильнее, чем в Samsung 990 Evo Plus, у которого предел температуры в аналогичном тесте находился в окрестностях 90 °C. Похоже, разработчики лишили контроллер металлизированной накладки совершенно напрасно, и отвод тепла от его внутренностей действительно стал труднее.

Что касается внешнего проявления такого нагрева, то с помощью тепловизора мы фиксировали нагрев микросхемы контроллера до 89 °C и памяти — до 58 °C.

Но самое удивительное, что столь высокие температуры не вызывают у Samsung 990 никаких признаков троттлинга. Даже при температуре контроллера 100 °C накопитель продолжает работать без заметного снижения производительности. Впрочем, у этого есть вполне рациональное объяснение — защищающая SSD от перегрева технология Dynamic Thermal Guard отслеживает температуру по первому датчику, критический предел для которого установлен в 83 °C.

При этом отсутствие видимого троттлинга в нашем испытании не отменяет пользы дополнительного охлаждения. Samsung 990 оказался горячим накопителем: даже поверхность корпуса его контроллера греется почти до 90 °C. Поэтому при использовании этого SSD мы рекомендуем отдельно подумать о его охлаждении, особенно если накопителю предстоит работать под продолжительными нагрузками.

⇡#Выводы

Потребительские накопители Samsung давно перестали быть безусловным ориентиром для всего рынка. У компании по-прежнему встречаются удачные продукты вроде Samsung 990 Evo Plus, но некоторые новинки вызывают скорее недоумение. Рассмотренный сегодня Samsung 990 оказался именно таким решением: даже с новейшей QLC-памятью он получил неожиданно несбалансированные характеристики и весьма ощутимые слабые места в профиле производительности.

Самые серьёзные проблемы возникают у Samsung 990 при однопоточном чтении — здесь он заметно уступает всем участникам нашего сравнения. Причины такого поведения до конца не ясны, но его последствия выходят далеко за пределы синтетических тестов. Тлетворное влияние этого недостатка ощущается даже при самых обыденных файловых операциях внутри накопителя.

Причём списать проблему на неизбежные ограничения QLC-памяти невозможно. Современные QLC SSD других производителей с лёгкостью обходят Samsung 990 при чтении файлов и в ряде других операций, зависящих от его скорости. В этих сценариях новинка уступает не только WD Blue SN5100, но и даже Adata Legend 900 на контроллере MAP1602. А значит, искать объяснение следует в особенностях реализации самой Samsung.

При этом Samsung 990 вполне убедительно выступает в комплексных прикладных и игровых тестах, а в некоторых профессиональных сценариях оказывается среди лидеров своего класса. Поэтому объявлять его безоговорочно плохим SSD было бы несправедливо. Однако такой разброс результатов мешает воспринимать новинку как полноценную альтернативу Samsung 990 Evo Plus: для одних задач она подходит хорошо, а в других приходится мириться с ощутимыми ограничениями.

Не оправдались и надежды на скромный нагрев Samsung 990: под продолжительной нагрузкой его контроллер сильно разогревается. Поэтому использовать этот накопитель без радиатора, и уж тем более в тесных ноутбуках, мы бы не рекомендовали.

Безусловно, всё это можно было бы принять ради заметной экономии, но именно её Samsung 990 пока и не предлагает. На момент подготовки обзора он дешевле TLC-собрата лишь на единицы процентов, что едва ли компенсирует потерю универсальности, сокращённую гарантию и меньший заявленный ресурс записи. Ещё менее выгодно новинка выглядит рядом с WD Blue SN5100, который стоит существенно меньше, но при этом быстрее в большинстве рассмотренных потребительских сценариев.

В итоге Samsung 990 при нынешнем соотношении цены и возможностей трудно рекомендовать для покупки. Его появление до боли напоминает историю выпуска неудачного Samsung 990 Evo, производство которого быстро пришлось свернуть и за которым последовал гораздо более успешный 990 Evo Plus. Хочется надеяться, что и на этот раз компания сумеет исправить положение. А пока у покупателей есть намного более привлекательные варианты — как среди продукции конкурентов, так и в ассортименте самой Samsung.