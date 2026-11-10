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ИИ научился шпионить через HDMI-кабель — даже экранирование не всегда спасает от утечки изображения

Современные шпионские технологии продолжают совершенствоваться, демонстрируя достижения, которые ранее казались немыслимыми. Нарушить конфиденциальность человека может даже обычный кабель HDMI, выступив источником утечки информации.

Источник изображения: x.com/Psalteric

Источник изображения: x.com/Psalteric

Такие возможности раскрывает система TempestSDR — она способна перехватывать сигнал, исходящий от HDMI-кабеля, и практически полностью воссоздавать изображение на другом экране. Это оказалось возможным благодаря тому, что кабель создаёт электромагнитное поле, параметры которого можно считывать. Качество картинки на выходе оказывается невысоким, но повысить его способен искусственный интеллект. Он делает текст читаемым, а изображение — более чётким. Разработанная для этих целей нейросеть DeepTempest помогает сократить число ошибок более чем на 60 %.

DeepTempest значительно улучшает качество изображений и снижает количество ошибок при распознавании текста, но картинка остаётся нечёткой. Для перехвата необходимо находиться совсем рядом с кабелем — фактически настолько близко, чтобы увидеть экран, сигнал которого потенциальный злоумышленник пытается считать. Находясь в фургоне на другой стороне улицы, разглядеть что-либо будет крайне сложно, даже если кабель имеет очень плохую экранировку.

Систему DeepTempest разработал Федерико Ларрока (Federico Larroca) из Университета Республики в Монтевидео (Уругвай). При использовании для захвата текста она восстанавливает содержимое, допуская ошибки примерно в 30 % символов — технология демонстрирует уровень ошибок на 60 % ниже, чем у наиболее совершенных методов атаки, существовавших ранее. Термин Tempest в таких системах появился неслучайно: это кодовое название, принятое в АНБ США для обозначения слежки через электромагнитные утечки, а также мер противодействия ему.

Наиболее эффективный способ защититься от подобных атак — использовать качественные кабели с электромагнитным экранированием. Оно необходимо не только для того, чтобы обеспечить высокое качество звука и изображения, но и для защиты от утечек.

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Теги: hdmi, ии, утечка
hdmi, ии, утечка
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