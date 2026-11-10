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США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара

Обживать космическое пространство — это не про тесные секции небольших станций. По-настоящему жить и работать на орбите можно будет лишь в конструкциях циклопического масштаба, которые придётся собирать в космосе, поскольку они слишком велики для доставки туда ракетами. И тогда без роботов-монтажников не обойтись, ведь вакуум и радиация — это не для человека.

Концептуальные изображения. Источник изображения: DARPA

Концептуальные изображения. Источник изображения: DARPA

Группа инженеров из Калифорнийского технологического института (Caltech) при финансировании Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) впервые продемонстрировала автоматизированную сборку конструкции непосредственно на орбите Земли. Эксперимент проводился в рамках программы NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design), а разработанная роботизированная система получила название ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly). Её задачей было создание каркаса параболической антенны диаметром 1,4 м из доставленных в космос отдельных элементов.

Основой установки стал относительно простой робот-манипулятор с подвижностью по трём осям пространства. Он извлекал из кассет композитные трубчатые элементы и алюминиевые соединительные узлы, ориентировал их в пространстве и соединял в повторяющиеся секции (отсеки фермы). После сборки очередной секции робот закреплял на конструкции тонкую перфорированную отражающую плёнку, которая в собранной конструкции должна играть роль зеркала антенны. Такое решение удобно для автоматизированной сборки и позволяет снизить массу отражателя.

Экспериментальная установка объёмом около одного кубического метра была отправлена на орбиту 30 марта 2026 года в составе миссии SpaceX Transporter-16. Аппаратура размещалась на орбитальной платформе Vigoride 7 компании Momentus, которая обеспечивала её электропитанием, связью и камерами для наблюдения.

Важно уточнить, что робот трудился по командам с Земли: инженеры отправляли ему команды через бортовой компьютер платформы, а результаты операций проверяли по полученным фотографиям. Связь была доступна примерно в семи-восьми коротких сеансах продолжительностью около 15 минут в сутки. Для проверки команд команда использовала наземную копию установки, на которой проверяла решения и воспроизводила неисправности.

В итоге робот самостоятельно собрал третью секцию фермы, тогда как две другие были доставлены уже в собранном виде. Полностью завершить 11-секционную конструкцию антенны не удалось из-за технических сложностей и ограниченного времени проведения эксперимента. Тем не менее, DARPA рассматривает демонстрацию как подтверждение принципиальной возможности роботизированной сборки крупных конструкций в космосе.

В перспективе технология может применяться при создании больших радиоантенн, космических телескопов, солнечных электростанций и других орбитальных сооружений. В программе NOM4D рассматривается возможность строительства конструкций размером в сотни метров и даже километров, однако это произойдёт ещё не скоро.

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Теги: космическая миссия, робототехника
космическая миссия, робототехника
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