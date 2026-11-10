США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара

Обживать космическое пространство — это не про тесные секции небольших станций. По-настоящему жить и работать на орбите можно будет лишь в конструкциях циклопического масштаба, которые придётся собирать в космосе, поскольку они слишком велики для доставки туда ракетами. И тогда без роботов-монтажников не обойтись, ведь вакуум и радиация — это не для человека.

Группа инженеров из Калифорнийского технологического института (Caltech) при финансировании Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) впервые продемонстрировала автоматизированную сборку конструкции непосредственно на орбите Земли. Эксперимент проводился в рамках программы NOM4D (Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials and Mass-efficient Design), а разработанная роботизированная система получила название ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly). Её задачей было создание каркаса параболической антенны диаметром 1,4 м из доставленных в космос отдельных элементов.

Основой установки стал относительно простой робот-манипулятор с подвижностью по трём осям пространства. Он извлекал из кассет композитные трубчатые элементы и алюминиевые соединительные узлы, ориентировал их в пространстве и соединял в повторяющиеся секции (отсеки фермы). После сборки очередной секции робот закреплял на конструкции тонкую перфорированную отражающую плёнку, которая в собранной конструкции должна играть роль зеркала антенны. Такое решение удобно для автоматизированной сборки и позволяет снизить массу отражателя.

Экспериментальная установка объёмом около одного кубического метра была отправлена на орбиту 30 марта 2026 года в составе миссии SpaceX Transporter-16. Аппаратура размещалась на орбитальной платформе Vigoride 7 компании Momentus, которая обеспечивала её электропитанием, связью и камерами для наблюдения.

Важно уточнить, что робот трудился по командам с Земли: инженеры отправляли ему команды через бортовой компьютер платформы, а результаты операций проверяли по полученным фотографиям. Связь была доступна примерно в семи-восьми коротких сеансах продолжительностью около 15 минут в сутки. Для проверки команд команда использовала наземную копию установки, на которой проверяла решения и воспроизводила неисправности.

В итоге робот самостоятельно собрал третью секцию фермы, тогда как две другие были доставлены уже в собранном виде. Полностью завершить 11-секционную конструкцию антенны не удалось из-за технических сложностей и ограниченного времени проведения эксперимента. Тем не менее, DARPA рассматривает демонстрацию как подтверждение принципиальной возможности роботизированной сборки крупных конструкций в космосе.

В перспективе технология может применяться при создании больших радиоантенн, космических телескопов, солнечных электростанций и других орбитальных сооружений. В программе NOM4D рассматривается возможность строительства конструкций размером в сотни метров и даже километров, однако это произойдёт ещё не скоро.