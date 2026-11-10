Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства

Японский стартап Rapidus, пользующийся поддержкой правительства, начал отставать от запланированного графика запуска к марту 2028 года серийного производства передовых чипов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, отметивше, что существует риск срыва этих сроков.

По данным источников, стартап до сих пор не смог наладить выпуск ключевого типа современной памяти — работоспособных ячеек статической оперативной памяти (SRAM) — хотя предполагалось завершить этот этап ещё летом. То есть, отставание от графика уже составляет несколько месяцев. Также, по словам источников, компания столкнулась с проблемой, связанной с контролем уровня пыли и микрочастиц в «чистых помещениях».

Значительная задержка может поставить под угрозу поддержку Rapidus государством, которое на данный момент выделило стартапу более 2 трлн иен ($13 млрд). Серьёзные технологические трудности могут также вынудить компанию отложить выход на биржу, запланированный на 2032 год.

«Rapidus продолжает прилагать все усилия для запуска серийного производства во второй половине 2027 финансового года», — сообщил представитель Rapidus по электронной почте. Также в компании отметили, что в сентябре группа независимых экспертов, привлечённая государственным ведомством, подтвердила, что работа над проектом продвигается. В прошлом месяце председатель совета директоров Rapidus Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi) заверил, что разработки ведутся согласно графику, однако не стал вдаваться в подробности.

По словам источников, Rapidus продолжит работу над освоением техпроцесса 2 нм и добьётся успеха, хотя и с задержкой в несколько лет. Компания стремится конкурировать с такими компаниями, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), а также с Intel и Samsung Electronics.

Этот проект изначально был задуман с целью создать с нуля производство полупроводников мирового уровня, чтобы снизить зависимость Японии от поставок передовых чипов из Тайваня. В прошлом месяце министр экономики Рёсэй Акадзава (Ryosei Akazawa) заявил, что правительство готово и дальше поддерживать Rapidus, пока компания не станет финансово устойчивой, поскольку передовые микросхемы имеют ключевое значение для экономической безопасности Японии. В сентябре независимый директор компании Ёсимицу Кобаяси (Yoshimitsu Kobayashi) отметил, что Rapidus ставит целью достижение выхода годной продукции на уровне не менее 80 % (то есть четыре из каждых пяти произведённых чипов должны быть исправными).