Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства

Японский стартап Rapidus, пользующийся поддержкой правительства, начал отставать от запланированного графика запуска к марту 2028 года серийного производства передовых чипов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, отметивше, что существует риск срыва этих сроков.
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По данным источников, стартап до сих пор не смог наладить выпуск ключевого типа современной памяти — работоспособных ячеек статической оперативной памяти (SRAM) — хотя предполагалось завершить этот этап ещё летом. То есть, отставание от графика уже составляет несколько месяцев. Также, по словам источников, компания столкнулась с проблемой, связанной с контролем уровня пыли и микрочастиц в «чистых помещениях».
Значительная задержка может поставить под угрозу поддержку Rapidus государством, которое на данный момент выделило стартапу более 2 трлн иен ($13 млрд). Серьёзные технологические трудности могут также вынудить компанию отложить выход на биржу, запланированный на 2032 год.
«Rapidus продолжает прилагать все усилия для запуска серийного производства во второй половине 2027 финансового года», — сообщил представитель Rapidus по электронной почте. Также в компании отметили, что в сентябре группа независимых экспертов, привлечённая государственным ведомством, подтвердила, что работа над проектом продвигается. В прошлом месяце председатель совета директоров Rapidus Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi) заверил, что разработки ведутся согласно графику, однако не стал вдаваться в подробности.
По словам источников, Rapidus продолжит работу над освоением техпроцесса 2 нм и добьётся успеха, хотя и с задержкой в несколько лет. Компания стремится конкурировать с такими компаниями, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), а также с Intel и Samsung Electronics.
Этот проект изначально был задуман с целью создать с нуля производство полупроводников мирового уровня, чтобы снизить зависимость Японии от поставок передовых чипов из Тайваня. В прошлом месяце министр экономики Рёсэй Акадзава (Ryosei Akazawa) заявил, что правительство готово и дальше поддерживать Rapidus, пока компания не станет финансово устойчивой, поскольку передовые микросхемы имеют ключевое значение для экономической безопасности Японии. В сентябре независимый директор компании Ёсимицу Кобаяси (Yoshimitsu Kobayashi) отметил, что Rapidus ставит целью достижение выхода годной продукции на уровне не менее 80 % (то есть четыре из каждых пяти произведённых чипов должны быть исправными).
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