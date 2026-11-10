Российские учёные представили квантовый «процессор» с рекордной точностью в трёхкубитных операциях

Современные квантовые вычислители и алгоритмы традиционно опираются на одно- и двухкубитные вентили. Для реализации операций над тремя кубитами необходимо последовательно выполнить восемь двухкубитных операций, что усложняет алгоритмы и увеличивает количество ошибок. В России впервые выполнили операцию сразу над тремя кубитами с рекордной точностью.

О работе сообщили учёные из Университета МИСИС, Российского квантового центра, Института нанотехнологий микроэлектроники РАН и МФТИ. Строго говоря, речь идёт не о разработке сверхпроводникового квантового процессора, как сообщает нам официальный пресс-релиз, а о возможности выполнить сложную операцию сразу над всеми тремя кубитами с рекордной точностью.

В основе устройства лежат три сверхпроводниковых кубита-флаксониума, соединённых через общий управляющий элемент — трансмон. Он позволяет воздействовать на определённую комбинацию состояний всех трёх кубитов, выполняя так называемую операцию CCZ (Controlled-Controlled-Z). Она изменяет фазу одного из восьми возможных сочетаний состояний кубитов. Подобные операции используются в квантовых алгоритмах, а также при создании систем коррекции ошибок, необходимых для повышения надёжности вычислений, а ещё для факторизации больших чисел, что потенциально грозит криптовалюте и шифрам.

«Мы экспериментально реализовали трёхкубитный гейт CCZ напрямую, а не каскадом одно- и двухкубитных операций. При этом управление остаётся таким же простым, как и для стандартных двухкубитных вентилей: достаточно одного микроволнового импульса длительностью 65 нс, который калибруется с помощью традиционных методов — осцилляций Раби и Рамзи, позволяющих отслеживать изменения состояния кубитов под воздействием микроволнового сигнала», — рассказал научный сотрудник лаборатории сверхпроводниковых квантовых технологий НИТУ МИСИС и группы «Сверхпроводниковые кубиты и квантовые схемы» РКЦ Григорий Мажорин.

При традиционном подходе для достижения сопоставимой точности итоговой операции отдельные двухкубитные вентили должны работать с точностью около 99,94 % каждый, что сегодня возможно лишь на ограниченном числе самых современных и сложных квантовых вычислителей. Российская разработка позволяет выполнять ту же операцию с точностью 99,39 % за один присест на более простом и менее требовательном оборудовании.

«Разработанная архитектура может стать основой для масштабирования сверхпроводниковых квантовых процессоров. По оценке учёных, созданный модуль можно интегрировать в двумерную схему, сохранив механизмы подавления нежелательных взаимодействий между её элементами», — резюмируют разработчики.