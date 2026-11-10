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Seagate снова объединила SSD и HDD — представлен внешний накопитель FireCuda Forge

Компания Seagate представила новое внешнее запоминающее устройство FireCuda Forge, которое сочетает в себе высокую скорость твердотельных накопителей и доступность жёстких дисков большой ёмкости. Это первый накопитель на базе новой интеллектуальной платформы Seagate Alkemi, которая анализирует использование данных и автоматически перемещает более востребованные файлы на быстрый SSD.

Источник изображений: Seagate

Источник изображений: Seagate

Идея объединения жёсткого диска с флеш-памятью не нова — Seagate десятилетиями выпускает подобные гибридные накопители. Особенность новинки в том, что владелец может сам выбирать, какие именно HDD и SSD в него установить. Хотя это напоминает принцип работы сетевых хранилищ (NAS), где SSD применяется для временного кэширования часто используемых данных, однако в Seagate утверждают, что FireCuda Forge функционирует иначе.

FireCuda Forge доступен в двух конфигурациях: с HDD объемом 8 и 20 Тбайт. Жесткие диски в обеих конфигурациях можно заменить, что позволяет пользователям впоследствии увеличить объем хранилища. А вот SSD в каждой из версий пользователю придётся устанавливать самостоятельно. Seagate указывает, что для FireCuda Forge требуется SSD формата M.2 2280 с поддержкой PCIe 3.0 или выше, скоростью чтения не менее 2400 Мбайт/с, скоростью записи не менее 2000 Мбайт/с и ёмкостью до 1 Тбайт. Рекомендуется использовать SSD с кэшем DRAM.

По утверждению Seagate, технология Alkemi использует машинное обучение для динамического перемещения данных между накопителями в зависимости от текущей рабочей нагрузки и потребностей пользователя. По мере изменения задач данные будут перераспределяться между двумя дисками, но для операционной системы вся система будет выглядеть как единый логический накопитель.

Компания Seagate заявляет, что FireCuda Forge способен достигать скорости последовательного чтения до 2500 Мбайт/с и скорости записи до 2000 Мбайт/с. Внешний накопитель подключается по интерфейсу USB4 и поддерживает компьютеры под управлением Windows 11 или macOS 26 и более поздних версий. Он также оснащён программируемой RGB-подсветкой и предназначен для игр, стриминга, записи видео, монтажа и экспорта.

Накопитель FireCuda Forge уже доступен в интернет-магазине Seagate. Версия с жёстким диском на 8 Тбайт стоит $699, а с диском на 20 Тбайт — $899. Поскольку NVMe SSD в комплект поставки не входит, с учётом нынешнего дефицита это может существенно увеличить итоговую стоимость устройства.

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Теги: seagate, firecuda, внешний накопитель
seagate, firecuda, внешний накопитель
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