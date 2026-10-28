Чистая прибыль Seagate Technology по итогам прошлого фискального квартала выросла на 205 % до $1,78 млрд. Выручка поднялась на 61 % до $4,2 млрд, из этой суммы 81 % были получены в сегменте ЦОД, где выручка выросла на 63 % до $3,4 млрд.

Являющаяся одним из двух крупнейших производителей жёстких дисков компания Seagate Technology отчиталась об итогах первого квартала 2027 фискального года, который в её календаре завершился 2 октября текущего года. Бум ИИ благоволит бизнесу Seagate, который в последние годы сконцентрировался на поставках жёстких дисков большой ёмкости для сегмента ЦОД. Если общая выручка Seagate за период выросла на 61 % до $4,2 млрд и превзошла ожидания, то в сегменте ЦОД она увеличилась на 63 % до $3,4 млрд.

В ёмкостном выражении, как отмечается в материалах Seagate к квартальному отчёту, поставки накопителей в сегменте ЦОД выросли на 24 % в годовом сравнении до 198 эксабайт. На это направление пришлось 90 % всех поставок накопителей Seagate в ёмкостном выражении за прошедший период. В сегменте ЦОД компания уже распределила все будущие объёмы поставок до конца 2028 календарного года, а некоторые контракты в облачном сегменте охватывают период до конца 2030 календарного года. Облачный сегмент остаётся основным локомотивом роста, он увеличивает выручку уже на протяжении 12 кварталов подряд.

Корпоративное направление и сегмент OEM демонстрируют рост выручки на протяжении шести кварталов подряд, на двузначную величину в процентах как последовательно, так и в годовом сравнении, поскольку популярность обретают гибридные серверные конфигурации. Seagate продемонстрировала в лабораторных условиях возможность записи 8 Тбайт информации на один магнитный диск. Накопители поколения Mozaic 4 уже закупаются двумя ведущими облачными провайдерами, квалификационные тесты со стороны прочих клиентов должны завершиться в ближайшие месяцы. Квалификационные поставки накопителей семейства Mozaic 5 должны начаться к концу календарного 2027 года.

Норма прибыли Seagate по методике Non-GAAP в годовом сравнении выросла с 40,1 до 57,8 %, рост операционных расходов удалось ограничить 3 % до $300 млн, а норму операционной прибыли поднять в годовом сравнении с 29 до 50,7 %. Чистая прибыль увеличилась на 205 % до $1,78 млрд, удельный доход на одну акцию почти утроился до $7,68.

Направление ЦОД формировало 81 % всей выручки Seagate в минувшем квартале, за год эта доля увеличилась на один процентный пункт. Направление периферийных вычислений и Интернета вещей отвечало за оставшиеся 19 % выручки компании, здесь она выросла на 52 % в годовом сравнении до $784 млн. Не относящиеся к сегменту nearline накопители в прошлом квартале обеспечили только 22 эксабайт поставок в ёмкостном выражении, они выросли только на 1 % в годовом сравнении.

В текущем квартале выручка Seagate должна уложиться в диапазон от $4,7 до $4,9 млрд. Операционные расходы должны приблизиться к $300 млн, а удельный доход на одну акцию составит от $9 до $9,4. В прошлом квартале компания вернула инвесторам $568 млн в виде дивидендов и выкупа акций.