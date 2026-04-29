Выручка Seagate в прошлом квартале взлетела на 44 % на крыльях ИИ-бума

Поставщики жёстких дисков также оказались в выигрыше в условиях бурного развития вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, поскольку их продукция является её неотъемлемой частью. Данный тезис нашёл подтверждение в очередном квартальном отчёте Seagate: за первые три месяца этого года выручка компании выросла на 44 %, а в сегменте ЦОД она вообще поднялась на 55 %.

Источник изображения: Seagate Technology

Источник изображения: Seagate Technology

Именно серверное направление сильнее всего влияет на финансовые показатели деятельности Seagate Technology, поскольку по итогам прошлого квартала данный сегмент рынка определял 80 % всей выручки компании. Совокупная выручка выросла на 10 % последовательно до $3,11 млрд, в годовом сравнении она увеличилась на 44 %. Из них $2,5 млрд пришлось на сегмент ЦОД, что на 55 % больше результата аналогичного периода прошлого года, и на 12 % больше выручки предыдущего квартала. Год назад серверный сегмент обеспечивал только 75 % всей выручки Seagate, прирост составил пять процентных пунктов.

В ёмкостном выражении поставки жёстких дисков выросли сразу на 39 % до 199 эксабайт, причём в сегменте nearline рост совокупной ёмкости достиг 47 % (до 175 эксабайт). По словам представителей Seagate, почти 90 % жёстких дисков в ёмкостном выражении достались клиентам в сегменте центров обработки данных. Заказы на жёсткие диски в облачном сегменте уже распределены до конца 2027 года, уже ведутся переговоры о плане поставок на 2028 год.

Норма прибыли за год увеличилась с 36,2 % до рекордных 47 %, норма операционной прибыли — с 23,5 % до рекордных 37,5 %. Чистая прибыль взлетела на 129 % до $934 млн, удельный доход на одну акцию вырос на 115 % до $4,1. Свободный денежный поток приблизился к $1 млрд, увеличившись на 341 % и достигнув максимального значения ха период свыше десяти лет. При этом компании пришлось увеличить капитальные затраты на 274 % до $161 млн по итогам первого календарного квартала.

Жёсткие диски семейства Mozaic компания поставляет для нужд 75 % ведущих облачных провайдеров, в текущем квартале квалификационные процедуры данных накопителей проведут два оставшихся облачных гиганта. К концу текущего года на семейство Mozaic 4+ придётся основная часть поставок накопителей с технологией записи HAMR в ёмкостном выражении. К концу 2027 года Seagate рассчитывает начать поставки накопителей поколения Mozaic 5+ в виде образцов для клиентов. В текущем квартале Seagate рассчитывает выручить от $3,35 до $3,55 млрд, а также поднять норму операционной прибыли за пределы 40 %.

Теги: seagate, seagate technology, hdd, жёсткий диск, финансы
seagate, seagate technology, hdd, жёсткий диск, финансы
