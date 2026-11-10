«Я даже не злюсь, это великолепно»: первой «AAA-игрой» Devolver оказался грандиозный автобаттлер All Army Attack

В соответствии со вчерашним тизером 10 ноября американский издатель Devolver Digital (Serious Sam, Hotline Miami, Katana Zero, Shadow Warrior) представил первую в своей истории «AAA-игру». Анонс, как водится, оказался с подвохом.

Вместо крупнобюджетного блокбастера, с которыми традиционно ассоциируется формулировка AAA-игра, Devolver Digital презентовала масштабный и сумбурный автобаттлер с элементами роглайк.

Проект называется All Army Attack (сокращённо AAA) и разрабатывается студией BlackLight Games, известной по роглайк-экшену Cluckmech Oasis. Анонс сопровождался геймплейным трейлером.

Несмотря на подвох со стороны Devolver, сообщество встретило All Army Attack с нескрываемым энтузиазмом. «Я даже не злюсь, это великолепно», — процитировал известный мем пользователь F5 Games.

Игрокам All Army Attack предстоит дать отпор неумолимой космической угрозе, объединяя животных и растения в сокрушительные армии, уничтожая врагов и направляя ресурсы на подготовку мощных бойцов и призыв подкреплений.

Обещают увлекательный и стремительный геймплей, путешествие от скромного отряда до неудержимой орды, грозных боссов, свободу персонализации, проработанную систему развития, модные головные уборы и текстовый перевод на русский.

Релиз All Army Attack ожидается в 2027 году эксклюзивно на ПК (Steam). Бесплатная демоверсия проекта будет доступна в рамках фестиваля ролевых автобаттлеров, который пройдёт на площадке Valve с 16 по 23 ноября.